أخبار إقتصادية

أسعار الذهب اليوم السبت 4 يونيو 2022 فى مصر

بليغ حمدي

تشهد أسعار الذهب اليوم السبت 4 يونيو 2022 فى مصر، حالة من الارتفاع البسيط عقب موجة الانخفاضات التى مرت على السوق داخل مصر منذ منتصف شهر مايو، وإستمرت حتى بداية الشهر الحالى، حيث استقرت الأسعار على ما كانت عليه أمس فى بداية التعاملات الصباحية، وعلى حسب التقرير الصادر عن الموقع المُتخصص “جولد برايس” فإن سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر تداولاً فى مصر سجل اليوم نحو “1010” جنيه.

أسعار الذهب اليوم السبت 4 يونيو 2022 فى مصر

وفيما يلى نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر وفقاً لآخر التحديثات:

ـ سعر جرام الذهب عيار (24) سجل اليوم نحو “1154” جنيه.
ـ سعر جرام الذهب عيار (21) سجل اليوم نحو “1010” جنيه.
ـ سعر جرام الذهب عيار (18) سجل اليوم نحو “866” جنيه.
ـ سعر جرام الذهب عيار (14) سجل اليوم نحو “674” جنيه.
ـ سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر سجل نحو “8080” جنيه.
ـ سعر الأوقية “الأُونصة” سجل اليوم فى مصر نحو “1852” دولار.

تراجع في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 فى مصر

أسعار الذهب

وما تزال أسعار الذهب فى مصر تتصدر محركات البحث على جوجل، وخصوصاً بأن الكثير من الناس يريد متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة، وعلى وجه التحديد بعد قرار البنك المركزى المصرى برفع قيمة الفائدة نحو 2%، والذى صدر  عقب إنتهاء اجتماع لجنة السياسات يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.

أسعار الذهب

ومن المُؤكد، بأن أسعار الذهب فى مصر تختلف على حسب قيمة الدمغة والمصنعية والضريبة من تاجر لآخر ومن محل صاغة لآخر، والتى تتراوح قيمتها ما بين 30 جنيه إلى 65 جنيه، وأنها تختلف من محافظة لأُخرى والتى تتراوح نسبتها ما بين 7% إلى 10% من سعر جرام الذهب، ومن المعروف لدى الجميع بأنه كلما زادت المعادن الموجودة فى الذهب قل القيراط.

أسعار الذهب

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بليغ حمدي

صحفي مهتم بالتدوين ومتابعة كافة الأحداث الجارية خاصة السياسية ومتابع جيد لكافة الاحداث واعمل صحفي في إحدي الصحف العريقة في مصر.


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