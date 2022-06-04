تشهد أسعار الذهب اليوم السبت 4 يونيو 2022 فى مصر، حالة من الارتفاع البسيط عقب موجة الانخفاضات التى مرت على السوق داخل مصر منذ منتصف شهر مايو، وإستمرت حتى بداية الشهر الحالى، حيث استقرت الأسعار على ما كانت عليه أمس فى بداية التعاملات الصباحية، وعلى حسب التقرير الصادر عن الموقع المُتخصص “جولد برايس” فإن سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر تداولاً فى مصر سجل اليوم نحو “1010” جنيه.

وفيما يلى نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر وفقاً لآخر التحديثات:

ـ سعر جرام الذهب عيار (24) سجل اليوم نحو “1154” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (21) سجل اليوم نحو “1010” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (18) سجل اليوم نحو “866” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (14) سجل اليوم نحو “674” جنيه.

ـ سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر سجل نحو “8080” جنيه.

ـ سعر الأوقية “الأُونصة” سجل اليوم فى مصر نحو “1852” دولار.

وما تزال أسعار الذهب فى مصر تتصدر محركات البحث على جوجل، وخصوصاً بأن الكثير من الناس يريد متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة، وعلى وجه التحديد بعد قرار البنك المركزى المصرى برفع قيمة الفائدة نحو 2%، والذى صدر عقب إنتهاء اجتماع لجنة السياسات يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.

ومن المُؤكد، بأن أسعار الذهب فى مصر تختلف على حسب قيمة الدمغة والمصنعية والضريبة من تاجر لآخر ومن محل صاغة لآخر، والتى تتراوح قيمتها ما بين 30 جنيه إلى 65 جنيه، وأنها تختلف من محافظة لأُخرى والتى تتراوح نسبتها ما بين 7% إلى 10% من سعر جرام الذهب، ومن المعروف لدى الجميع بأنه كلما زادت المعادن الموجودة فى الذهب قل القيراط.