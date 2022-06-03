تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 فى مصر، حالة من الاستقرار على ما كانت عليه أمس الخميس منذ التعاملات الصباحية، والتى إرتفعت نحو 5 جنيهات على آخر النهار، حيث شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب منذ بداية النهار حتى نهاية اليوم، وعلى حسب التقرير الصادر عن الموقع المُتخصص “جولد برايس” فإن سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر تداولاً فى مصر سجل اليوم نحو “1010” جنيه.

وفيما يلى نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر وفقاً لآخر التحديثات:

ـ سعر جرام الذهب عيار (24) سجل اليوم نحو “1154” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (21) سجل اليوم نحو “1010” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (18) سجل اليوم نحو “866” جنيه.

ـ سعر جرام الذهب عيار (14) سجل اليوم نحو “676” جنيه.

ـ سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر سجل نحو “8080” جنيه.

ـ سعر الأوقية “الأُونصة” سجل اليوم فى مصر نحو “1867” دولار.

وما تزال أسعار الذهب تتصدر محركات البحث على جوجل حتى الآن، وخصوصاً بأن الكثير منا يريد معرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة، وعلى وجه التحديد بعد قرار البنك المركزى المصرى برفع قيمة الفائدة نحو 2%، والذى صدر عقب إنتهاء اجتماع لجنة السياسات يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.

ومن المعروف، بأن أسعار الذهب فى مصر تختلف على حسب قيمة الدمغة والمصنعية من تاجر لآخر ومن محل صاغة لآخر، والتى تتراوح قيمتها ما بين 30 جنيه إلى 60 جنيه، وأنها تختلف من محافظة لأُخرى والتى تتراوح نسبتها ما بين 5% إلى 10% من سعر جرام الذهب، ومن المعروف لدينا بأنه كلما زادت المعادن الموجودة فى الذهب قل القيراط.