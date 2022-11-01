أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

أسعار الذهب في مصر أصبحت متغيرة بشكل سريع للغاية، وذلك بعد قرار رفع سعر الفائدة الذي أثر بشكل مباشر على سعر جرام الذهب في مصر. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر 2022.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا ومتوقعا من كل متابعي أخبار المعدن الأصفر، وبالتأكيد ربما تتغير الأسعار التي سوف نسردها لكم الآن وتعلو أو تنخفض على مدار اليوم.

-سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر سجل نحو: 1388.5 جنيها للشراء و 1377.25 جنيها للبيع.

– سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء سجل نحو: 1215 للشراء بينما للبيع سجل قرابة 1205 جنيه.

– في حين سجل سعل جرام الذهب عيار 18 نحو: 1041.5 للشراء و 1032.75 للبيع.

– ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى: 700 جنيه.

كانت هذه آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، مع العلم أن أسعار الذهب يمكن أن تتغير على مدار اليوم كما ذكرنا.