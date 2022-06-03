تشهد أسعار الدولار اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 فى مصر، حالة من الاستقرار فى البنوك التى تقوم ماكينات “Atm” الخاصة بها بتغيير العملات مقابل الجنيه المصرى، وأيضاً فى كلاً من “البنك المركزى المصرى، البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، شركات الصرافة”، وقد سجل سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى اليوم نحو 18.67 جنيه سعر البيع، 18.59 جنيه سعر الشراء.

وفيما يلى نستعرض لكم أسعار الدولار اليوم الجمعة فى مصر وفقاً لآخر التحديثات:

ـ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “CIB” سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.62 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سجل نحو 18.67 سعر البيع، 18.59 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سجل نحو 18.66 سعر البيع، 18.60 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك مصر سجل نحو 18.66 سعر البيع، 18.60 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك قناة السويس سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.58 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى البنك الاهلى الكويتى سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.63 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الاسلامى سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.63 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك الاسكندرية سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.62 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى المصرف المُتحد سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.60 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك سايب سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.58 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك “HSBC” سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.58 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.61 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.62 جنيه سعر الشراء.