تشهد أسعار الدولار اليوم السبت 4 يونيو 2022 فى مصر، حالة من الاستقرار على ما كانت عليه يوم الخميس الماضى قبل العطلة الأُسبوعية يومى “الجمعة، السبت”، وقد سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم نحو 18.67 جنيه سعر البيع، 18.59 جنيه سعر الشراء.

وفيما يلى نستعرض لكم أسعار الدولار اليوم السبت فى مصر وفقاً لآخر التحديثات:

ـ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى “CIB” سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.62 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سجل نحو 18.67 سعر البيع، 18.59 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سجل نحو 18.66 سعر البيع، 18.60 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك مصر سجل نحو 18.66 سعر البيع، 18.60 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك قناة السويس سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.58 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى البنك الاهلى الكويتى سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.63 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الاسلامى سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.63 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك الاسكندرية سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.62 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى المصرف المُتحد سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.60 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك سايب سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.58 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك “HSBC” سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.58 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.61 جنيه سعر الشراء.

ـ سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان سجل نحو 18.68 سعر البيع، 18.62 جنيه سعر الشراء.