مواعيد المباريات و الفرق المتأهلة لدور 16 كأس ألآمم ألآفريقية 2019

ما هي المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس الأمم الأفريقية وماهى مواعيد المباريات وجدول الترتيب والموجهات ، المغرب فى مواجهة بنين تقام المباراة يوم الجمعة 5-7-2019 فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر مباراة سهلة على المغاربة يتخطون هذا الدور بسهولة والتفكير فى الدور المقبل.



موعد مباراة منتخب مصر فى دور 16 كاس الامم الافريقية:-

يواجه منتخب مصر جنوب افريقيا يوم السبت 6-7-2019 فى ستاد القاهرة وموعد المباراة الساعة 9 مسأً بتوقيت مصر.

موعد مباراة أوغندا ضد السنغال كأس الأمم الأفريقية 2019:-

يواجه المنتخب الأوغندى منتخب السنغال فى مواجهات دور 16 من كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر توتال مصر 2019 موعد المباراة يوم الجمعة 5-7-2019 فى تمام الساعة التاسعة ليلاً والفائز من هذه المباراة يواجه الفائز من المغرب ضد بنين.

موعد مباراة ومدغشقر والكونغو الديموقراطية الكان توتال مصر 2019:-

يلعب منتخب مدغشقر ضد الكونغو الديمقراطية فى مباراة صعبة ولا يمكن توقع الفائز فيها لان مستوى الفريقين متقارب موعد المباراة فى تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والفائز من هذه المباراة سوف يواجه الفائز من مباراة تونس وغانا.

موعد مباراة تونس وغانا في كأس امم افريقيا دور 16:-

يواجه منتخب تونس منتخب غانا بعد الصعود بصعوبة الى دور 16 بعد 3 تعادلات متتالية حظوظ تونس ضد غانا تكاد تكون ضعيفة نسبياً لأن منتخب غانا قوى جداً هذا العام والفائز من هذه المباراة سوف يواجه الفائز من مباراة ومدغشقر والكونغو موعد المباراة يوم الاثنين 8-7-2019 فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة نيجيريا والكاميرون كأس الأمم الأفريقية مصر:-

نيجيريا فى مواجهة الكاميرون يوم السبت 6-7-2019 فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة مباراة ديربي نهائي منتظر بين الفريقين هل يغلب على المباراة طابع القوة البدنية أم سوف نشاهد مباراة سريعة وهجمات بين الفريقين ونستمتع بكرة القدم فغلاً.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الامم الافريقية توتال مصر 2019:-

منتخب الجزائر بالعلامة الكاملة يصعب الى دور 16 فى مواجهة غينيا ، موعد المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءً يوم 7-7-2019 الموافق الاحد بالتوفيق للاخوة الجزائريين.

موعد مباراة مالى وساحل العاج كأس الأمم الأفريقية 2019:-

مالى فى مواجهة ساحل العاج فى دور 16 يوم الاثنين 8-7-2019 فى تمام الساعة 6 م بتوقيت القاهرة.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019