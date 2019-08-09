في التعاملات المسائية.. اعرف أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-8-2019 بمحلات الصاغة

تراجع سعر الذهب اليوم في التعاملات المسائية بنحو 3 جنيهات للجرام عقب ارتفاعه في بداية التعاملات في صباح اليوم الجمعة بقيمة 5 جنيهات، وتشهد أسعار الذهب في الوقت الحالي عديد من التذبذبات ما بين ارتفاع وإنخفاض تزامناً مع سعر الأوقية عالمياً، جديراً بالذكر أن سعر الأوقية قد سجل في بداية التعاملات 1507 دولار، وفي التعاملات المسائية سجلت انخفاض جديد بنحو 11 دولار لتتأثر كافة أعيرة الذهب وتتراجع من جديد بمحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بعد تراجع الأوقية في التعاملات المسائية سجل الجنيه الذهب انخفاض ليُسجل في الوقت الحالي 5456 جنيه، وسجل عيار 21 الأكثر طلباً بمحلات الصاغة بنحو 682 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 18 للجرام 584 جنيه في أحدث تعاملات، بينما سجل عيار 24 للجرام 789 جنيه، بالتزامن مع سعر الأوقية الذي سجل في الوقت الحالي 1496 دولار، علماً بأن كافة أسعار أعيرة الذهب التي تم تذكرها سابقاً بدون قيمة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث تلقائي

جديراً بالذكر أن أسعار الذهب شهدت ارتفاع تاريخي يوم الأربعاء الماضي وهو الأعلى في تاريخ أسعار الذهب في مصر، ومع الاضطرابات التي أصبحت تطرأ على المعدن الأصفر بالتزامن مع سعر الأوقية الذي يتأثر من وقت لأخر، نتيجة لعدة أسباب من بينها انخفاض اليوان الصيني وخفض الفيدرالي للفائدة الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أسعار الذهب.



حيث يتضمن أيضاً متوسط أسعار الذهب في مصر بأسواق المال وكذلك أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية

نستعرض لكم أيضاً ضمن تقرير أسعار الذهب، سعر الذهب في السعودية، حيث سجلت الأوقية في الوقت الحالي 5631 ريال، ليُسجل عيار 24 للجرام 181.05 ريال، بينما سجل عيار 22 للجرام 165.96 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 158.42 ريال، بينما سجل عيار 18 للجرام 135.79 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1267 ريال.