عيار 18 بكام.. اعرف سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-7-2019 بدون مصنعية في مصر والسعودية

سعر الذهب اليوم سجل تراجع ملحوظ عقب تراجع الأوقية عالمياً بشكل طفيف مقارنة بسعر الأوقية أمس التي سجلت في نهاية التعاملات المسائية 1415 دولار، وفي تعاملات اليوم الثلاثاء سجلت 1412 دولار بإنخفاض بنحو 3 دولار، لتتراجع كافة أعيرة الذهب بنحو جنيه واحد للجرام الواحد، ويُسجل عيار 21 الآن الأكثر طلباُ في محلات الصاغة وخاصةً في مناطق الوجه البحري والقبلي بنحو 651 جنيه للجرام، جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت استقرار يوم الأحد، وفي تعاملات الإثنين ارتفعت بنحو جنيه للجرام، واليوم انخفضت بجنيه واحد للجرام.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم نتابعها معكم كل يوم عبر موقع نجوم مصرية خاصةً مع التغييرات التي أصبح يشهدها المعدن الأصفر نظراً لتقلب سعر الأوقية عالمياً، وجديراً بالذكر أن أسعار الذهب قد تأثرت خلال الفترة الماضية نظراً للحرب التجارية بين أمريكا والصين وكذلك قرارات الرئيس الأمريكي ترامب حول فرض رسوم جمركية على جميع واردات المكسيك، وأخيراً تلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الذي أثر بشكل كبير في سعر الذهب عالمياً.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم في مصر تراجع طفيف للغاية بقيمة جنيه للجرام الواحد، وقد سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 بنحو 5208 جنيه في محلات الصاغة، بينما سجل عيار 18 بدون قيمة المصنعية 557 جنيه بدلاً من 558 جنيه للجرام في تعاملات أمس، وسجل عيار 24 للجرام 744 جنيه.

الوحدة السعر بالجنيه لكل جرام عيار 24 743 إلى 745 عيار 21 650 إلى 652 عيار 18 557 إلى 559 الجنيه الذهب 5,200 إلى 5,216 أوقية الذهب 1412 دولار

بينما سجل متوسط عيار 22 للجرام ما بين 681 جنيه إلى 683 جنيه، علماً بأن كافة الأسعار التي تم رصدها في الجدول السابق غير شاملة قيمة المصنعية التي تختلف طبقاً لعدة عوامل أخري أبرزها ماركة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وقد سجل سعر الذهب اليوم في السعودية تراجع طفيف للغاية ليُسجل عيار 21 بنحو 149.27 ريال للجرام بدلاً من 149.40 ريال في تعاملات أمس الإثنين، وسجل الجنيه الذهب مقابل الدولار الأمريكي 318.41 دولار، بينما سجل عيار 18 للجرام 127.95 ريال طبقاً لأخر تحديثات.

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الأسعار طبقاً لأحدث تقارير حتى الآن، ونتابعها معكم على مدار اليوم، وفي حالة وجود أي تغييرات جديدة سواء في أسعار الذهب في مصر أو أسعار الذهب في السعودية نرصدها لكم على الفور.