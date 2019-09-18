شروط استبدال التوكتوك بسيارة فان من الأمور التي باتت تهم جميع سائقي التوكتوك، خاصة بعد أن بدأت محافظة كفر الشيخ في وضع بعض الشروط، وذلك حتى يتمكن سائق التوكتوك من استبدال التوكتوك الخاص به بسيارة فان، من خلال منظومة متكامل بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة فوه، وهي شروط سهلة جدًا وبسيطة، فتابعوا معنا السطور القادمة للتعرف عليها.







شروط استبدال التوكتوك بسيارة ميني فان

طالبت الوحدة المحلية لمدينة الفوة مالكي مركبات التوكتوك بالتوجه إلى مجلس المدينة، وذلك من أجل القيام بخطوة تسجيل بياناتهم وبيانات مركباتهم، وهي خطوة تمهيدية من أجل الحصول على رقم تعريفي، ولا زالت الفرصة سانحة أمامكم، إذ أن وقت تسجيل البيانات والحصول على الرقم التعريفي مفتوح وحتى أول أكتوبر القادم.







المستندات المطلوبة لاستبدال التوكتوك بسيارة ميني فان

في حال كنت ترغب في استبدال التوك توك الخاص بك بسيارة ميني فان عليك تجهيز المستندات التالية:

ملء صاحب التوكتوك للاستمارة التعريفية. صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بمالك التوكتوك. صورة رخصة التوكتوك إن وجدت. صورة المبايعة إن وجدت. دوسيه لوضع تلك المستندات فيه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة استبدال التكتوك بسيارات الميني فان، أملًا في التخلص من الفوضى القائمة، والتي سببها انتشار التوكتوك في الشوارع، وفي الكثير من الأحيان بدون تراخيص، وغالبًا ما يكون السائق من كبار السن أو دون السن القانوني للقيادة، وهو ما تسبب بعدد كبير من الحوادث والمشكلات في الشارع المصري.