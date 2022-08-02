سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 2 أغسطس بعد انخفاضه

وفقاً لآخر تحديثات شهد سعر اليورو في مصر اليوم الموافق 2 أغسطس تراجعاً عن مستويات يوم أمس، وذلك في جميع البنوك المصرية العاملة في مصر الحكومية والخاصة إلى جانب شركات الصرافة الخاصة بتداول العملات الأجنبية، فعلى مدار الساعة يتم تحديث الأسعار الخاصة بالعملات الأجنبية خاصة اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي باعتبارهما العملات الأساسية بالعالم وعلى أساس سعر الصرف الخاص بهما يتم تحديد سعر السلع الأساسية بالعالم والدول العربية.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 2 أغسطس

حالة من التذبذب الواضح والتباين شهده سعر اليورو مع بداية التعاملات الصباحية في بنوك مصر الحكومية والخاصة فضلاً عن البنك المركزي المصري، حتى استقرت الأسعار عند اللحظة الحالية مسجلة انخفاض طفيف عن أسعار يوم أمس، فقد تم تحديد متوسط سعر صرف اليورو اليوم على مستوى البنوك المصرية عند مستوى بلغ 19.34 جنيه وذلك في حالة الشراء، أما في حالة البيع فقد سجل سعر صرف اليورو عند مستوى بلغ 19.50 جنيه مصري.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

وجاء سعر الشراء والبيع كما يلي في البنوك المصرية العاملة وذلك بعد التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية الذي يتم بشكل دوري وعلى مدار الساعة:

سجل البنك الأهلي سعر شراء اليورو عند مستوى 19.29 جنيه وسعر البيع عند و19.49 جنيه.

سجل بنك مصر سعر شراء اليورو عند مستوى 19.29 جنيه وسعر البيع عند 19.47 جنيه.

سجل البنك التجاري الدولي CIB سعر شراء اليورو اليوم عند مستوى 19.32 جنيه وسعر البيع عند 19.50 جنيه.

سجل بنك بلوم سعر شراء اليورو اليوم عند مستوى 19.2791 جنيه وسعر البيع عند مستوى 19.4477 جنيه.

سجل بنك CIB سعر شراء اليورو اليوم عند مستوى 19.4165 جنيه وسعر البيع عند مستوى 19.5464 جنيه.

سجل بنك الإسكندرية سعر الشراء عند مستوى بلغ 19.3505 جنيه وسعر البيع عند مستوى بلغ 19.5464 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2 أغسطس داخل البنك المركزي المصري سجل تباين واضح بالمقارنة مع أسعار يوم أمس، فقد استقر سعر الشراء عند مستوى بلغ 19.31 جنيه أما سعر البيع فقد استقر عند مستوى بلغ 19.44 جنيه، في حين سجل يوم أمس الإثنين سعر الشراء عند مستوى 19.32 جنيه وسعر البيع عند مستوى بلغ 19.40 جنيه، وذلك وفقاً لما أفصح عنه البنك المركزي بشكل رسمي عبر موقعه الإلكتروني.