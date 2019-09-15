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سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 في مصر والسعودية

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في سوق الذهب في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 778 جنيه، وسجل لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5526 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 680 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 583 جنيه.



ومن خلال موقع “نجوم مصرية” سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بأسعار المعدن الأصفر في مصر و المملكة العربية السعودية، تابعونا وضعوا القالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24780.57 جنيه$47.87
سعر الذهب عيار 22715.53 جنيه$43.89
سعر الذهب عيار 21683.02 جنيه$41.89
سعر الذهب عيار 18585.44 جنيه$35.91
سعر الذهب عيار 14455.34 جنيه$27.93
سعر الذهب عيار 12390.29 جنيه$23.94
سعر الذهب عيار 9292.72 جنيه$17.95
سعر أوقية الذهب24,276 جنيه$1,489
سعر جنيه الذهب5,464 جنيه$335.13
سعر كيلو الذهب780,572 جنيه$47,875

 

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

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متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة



الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24780.57 جنيه$47.87
سعر الذهب عيار 22715.53 جنيه$43.89
سعر الذهب عيار 21683.02 جنيه$41.89
سعر الذهب عيار 18585.44 جنيه$35.91
سعر الذهب عيار 14455.34 جنيه$27.93
سعر الذهب عيار 12390.29 جنيه$23.94
سعر الذهب عيار 9292.72 جنيه$17.95
سعر أوقية الذهب24,276 جنيه$1,489
سعر جنيه الذهب5,464 جنيه$335.13
سعر كيلو الذهب780,572 جنيه$47,875

 

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24178.26 ريال$47.87
أسعار الذهب عيار 22163.41 ريال$43.89
أسعار الذهب عيار 21155.98 ريال$41.89
أسعار الذهب عيار 18133.70 ريال$35.91
أسعار الذهب عيار 14103.98 ريال$27.93
أسعار الذهب عيار 1289.13 ريال$23.94
أسعار أوقية الذهب5,544 ريال$1,489
أسعار جنيه الذهب1,248 ريال$335.13
أسعار كيلو الذهب178,259 ريال$47,875

 

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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