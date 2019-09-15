سعر المعدن الأصفر اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 في مصر والسعودية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في سوق الذهب في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 778 جنيه، وسجل لسعر الجنيه الذهب فقد سجل 5526 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر سعر 680 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 583 جنيه.







ومن خلال موقع “نجوم مصرية” سوف نعرض معكم الأسعار الخاصة بأسعار المعدن الأصفر في مصر و المملكة العربية السعودية، تابعونا وضعوا القالة بالمفضلة ليلصكم المزيد.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 780.57 جنيه $47.87 سعر الذهب عيار 22 715.53 جنيه $43.89 سعر الذهب عيار 21 683.02 جنيه $41.89 سعر الذهب عيار 18 585.44 جنيه $35.91 سعر الذهب عيار 14 455.34 جنيه $27.93 سعر الذهب عيار 12 390.29 جنيه $23.94 سعر الذهب عيار 9 292.72 جنيه $17.95 سعر أوقية الذهب 24,276 جنيه $1,489 سعر جنيه الذهب 5,464 جنيه $335.13 سعر كيلو الذهب 780,572 جنيه $47,875

المؤشر العام لأسعار الذهب فى مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة







الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 780.57 جنيه $47.87 سعر الذهب عيار 22 715.53 جنيه $43.89 سعر الذهب عيار 21 683.02 جنيه $41.89 سعر الذهب عيار 18 585.44 جنيه $35.91 سعر الذهب عيار 14 455.34 جنيه $27.93 سعر الذهب عيار 12 390.29 جنيه $23.94 سعر الذهب عيار 9 292.72 جنيه $17.95 سعر أوقية الذهب 24,276 جنيه $1,489 سعر جنيه الذهب 5,464 جنيه $335.13 سعر كيلو الذهب 780,572 جنيه $47,875

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 178.26 ريال $47.87 أسعار الذهب عيار 22 163.41 ريال $43.89 أسعار الذهب عيار 21 155.98 ريال $41.89 أسعار الذهب عيار 18 133.70 ريال $35.91 أسعار الذهب عيار 14 103.98 ريال $27.93 أسعار الذهب عيار 12 89.13 ريال $23.94 أسعار أوقية الذهب 5,544 ريال $1,489 أسعار جنيه الذهب 1,248 ريال $335.13 أسعار كيلو الذهب 178,259 ريال $47,875

المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية

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