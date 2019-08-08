سعر الريال السعودي اليوم الخميس 8-8-2019 في البنوك مقابل الجنيه

تراجع سعر الريال السعودي في بنك مصر وفق أخر تحديث اليوم الخميس ليُسجل الآن 4.38 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، وتراجع أيضاً سعر الريال في الأهلي المصري مع نهاية التعاملات الأسبوعية ليُسجل 4.38 جنيه للشراء مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما ارتفع بشكل طفيف في بنك مصر إيران للتنمية 4.38 جنيه شراء مقابل 4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

ويُسجل الآن البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الريال بقيمة 4.40 جنيه، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الريال مقارنةً بسعر الريال في باقي البنوك بقيمة 4.42 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي للشراء 4.38 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 4.37 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وفي بنك البركة سجل سعر الريال السعودي للشراء 4.33 جنيه شراء مقابل 4.46 جنيه بيع، بينما استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء عند 4.39 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سجل الريال مقابل الجنيه 4.33 جنيه مقابل 4.48 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع بنك عودة 4.40 4.43 بنك قناة السويس 4.39 4.43 مصرف أبو ظبي الإسلامي 4.39 4.43 البنك الأهلي المصري 4.38 4.43 البنك التجاري الدولي CIB 4.38 4.43 بنك مصر 4.38 4.43 المصرف المتحد 4.37 4.43 بنك التعمير والإسكان 4.33 4.48 بنك الإسكندرية 4.37 4.42

وسجل في بنك المشرق للشراء 4.39 جنيه مقابل 4.43 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك بلوم مصر 4.40 مقابل 4.43 للبيع، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر شراء الريال السعودي بنحو 4.38 جنيه مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل في كريدي جريكول 4.38 شراء مقابل 4.43 جنيه بيع، بينما سجل في بنك التنمية والإئتمان الزراعي 4.54 شراء مقابل 4.60 جنيه للبيع.