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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022

عبد الرحمن رضا

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب يومياً، لذلك نقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022، لأنه يهم كل المصريين وجميع الفئات البسيطة والغنية والمتوسطة، حيث أنها من مراسم الزواج فيقبل عليها الجميع وتتفاوت بين كل طبقة والأخرى وكل بلد والأخرى، وهي عادات وتقاليد مصرية تقع تحت مسمى “الشبكة”، لذلك نوفر لكم كل الأسعار اليومية حول الذهب في مصر وبيعه وشرائه في المحلات التجارية المختلفة، وسنعرض عليكم أسعار اليوم الأحد في هذا المقال.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022

سعر الذهب عيار 24  اليوم في مصر 

سجل سعر الذهب في الجرام عيار ٢٤ اليوم الأحد في مصر 1128 جنيه مصري.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 يوليو 2022

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23 يوليو 2022

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم الأحد 

سجل سعر الذهب عيار ٢١ اليوم الأحد في مصر ٩٨٧ جنيه مصري، ويعتبر الذهب عيار ٢١ هو النوع الأكثر انتشاراً في جمهورية مصر العربية.

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سعر الذهب عيار ١٨ اليوم الأحد 

سجل سعر الذهب عيار ١٨ اليوم الأحد في مصر ٨٤٦ جنيه مصري.

سعر الذهب عيار ١٤ اليوم الأحد 

سجل سعر الذهب عيار ١٤ اليوم الأحد في مصر ٥٢٢ جنيه مصري.

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر

سنطرح لكم جميع الأسعار التي تخص الذهب في مصر لليوم الأحد الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢، من خلال جدول بسيط وسهل الفهم، يمكن قرأته الآن ومعرفة كل الأسعار بمختلف الأعيرة الموجودة في سوق الذهب في مصر.

أسعار الذهب
الذهب
الوحدة السعر بالجنيه المصري اليوم التاريخ
الجرام عيار 24 1128 جنيه مصري الأحد 24 يوليو
الجرام عيار 22 985 جنيه مصري الأحد  24 يوليو
الجرام عيار 21 987 جنيه مصري الأحد  24 يوليو
الجرام عيار 18 846 جنيه مصري الأحد  24 يوليو
الجرام عيار 14 522 جنيه مصري الأحد  24 يوليو
الجرام عيار 12 410 جنيه مصري الأحد  24 يوليو
الجنيه الذهب 7869 جنيه مصري الأحد  24 يوليو
أوقية الذهب العالمية 1700 دولار الأحد

وبذلك الجدول نكون وضحنا لكم كل ما يدور حول سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022، وسنحيط علم سيادتكم بأي تغير يطرأ على الذهب في السوق اليوم أو غداً أو أي وقت كان، فعليكم متابعة موقعنا نجوم مصرية لمعرفة كل حديد في عالم الأسعار وسوق الذهب.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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