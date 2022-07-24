يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب يومياً، لذلك نقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022، لأنه يهم كل المصريين وجميع الفئات البسيطة والغنية والمتوسطة، حيث أنها من مراسم الزواج فيقبل عليها الجميع وتتفاوت بين كل طبقة والأخرى وكل بلد والأخرى، وهي عادات وتقاليد مصرية تقع تحت مسمى “الشبكة”، لذلك نوفر لكم كل الأسعار اليومية حول الذهب في مصر وبيعه وشرائه في المحلات التجارية المختلفة، وسنعرض عليكم أسعار اليوم الأحد في هذا المقال.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب في الجرام عيار ٢٤ اليوم الأحد في مصر 1128 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم الأحد

سجل سعر الذهب عيار ٢١ اليوم الأحد في مصر ٩٨٧ جنيه مصري، ويعتبر الذهب عيار ٢١ هو النوع الأكثر انتشاراً في جمهورية مصر العربية.

سعر الذهب عيار ١٨ اليوم الأحد

سجل سعر الذهب عيار ١٨ اليوم الأحد في مصر ٨٤٦ جنيه مصري.

سعر الذهب عيار ١٤ اليوم الأحد

سجل سعر الذهب عيار ١٤ اليوم الأحد في مصر ٥٢٢ جنيه مصري.

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر

سنطرح لكم جميع الأسعار التي تخص الذهب في مصر لليوم الأحد الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٢، من خلال جدول بسيط وسهل الفهم، يمكن قرأته الآن ومعرفة كل الأسعار بمختلف الأعيرة الموجودة في سوق الذهب في مصر.

الوحدة السعر بالجنيه المصري اليوم التاريخ الجرام عيار 24 1128 جنيه مصري الأحد 24 يوليو الجرام عيار 22 985 جنيه مصري الأحد 24 يوليو الجرام عيار 21 987 جنيه مصري الأحد 24 يوليو الجرام عيار 18 846 جنيه مصري الأحد 24 يوليو الجرام عيار 14 522 جنيه مصري الأحد 24 يوليو الجرام عيار 12 410 جنيه مصري الأحد 24 يوليو الجنيه الذهب 7869 جنيه مصري الأحد 24 يوليو أوقية الذهب العالمية 1700 دولار الأحد

وبذلك الجدول نكون وضحنا لكم كل ما يدور حول سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022، وسنحيط علم سيادتكم بأي تغير يطرأ على الذهب في السوق اليوم أو غداً أو أي وقت كان، فعليكم متابعة موقعنا نجوم مصرية لمعرفة كل حديد في عالم الأسعار وسوق الذهب.