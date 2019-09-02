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سعر الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي واليورو اليوم الإثنين 2-9-2019 في البنوك

كتب Mohamed Basiounyفي آخر تحديث
سعر الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي واليورو اليوم الإثنين 2-9-2019 في البنوك

ننشر أسعار الدولار الأمريكي USD واليورو Euro مقابل الجنية المصري EGP في جميع البنوك المصرية ليوم الإثنين الموافق 2 من شهر سبتمبر 2019، وهذا في أعقاب تنفيذ قرار البنك المركزي الخاص الخاص بتعويم سعر صرف الدولار منذ عدة أشهر.

ولهذا نجد يوميا تغيرات في أسعار صرف العملات المختلفة وعلى وجه التحديد الدولار الأمريكي واليورو  اللذان يتأرجحان بين الصعود والهبوط من يوم لآخر ومن فترة لأخرى طبقاً لآليات الطلب والعرض.

وفي الجدول التالي ننشر أسعار شراء وبيع الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنية المصري :

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,52 جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,6 جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري16,4995 جم16,623 جممنذ 17 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي16,5 جم16,6 جممنذ 6 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي16,52 جم16,61 جممنذ 4 أيام
بنك الاسكندرية16,5 جم16,6 جممنذ 5 أيام
بنك مصر16,5 جم16,6 جممنذ 6 أيام
كريدي أجريكول16,5 جم16,6 جممنذ 6 أيام
البنك التجارى الدولي CIB16,5 جم16,6 جممنذ 5 أيام
بنك قناة السويس16,51 جم16,61 جممنذ 4 أيام
المصرف المتحد16,5 جم16,6 جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلي المصري16,5 جم16,6 جممنذ 6 أيام
بنك البركة16,51 جم16,61 جممنذ 4 أيام
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)16,51 جم16,61 جممنذ 6 أيام
بنك التعمير و الاسكان16,51 جم16,61 جممنذ 19 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية16,51 جم16,61 جممنذ 3 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB16,51 جم16,61 جممنذ 4 أيام
البنك الأهلى اليونانى بمصر16,5 جم16,6 جممنذ 6 أيام
البنك المصري الخليجي16,51 جم16,61 جممنذ 5 أيام
بنك عودة16,51 جم16,61 جممنذ 5 أيام
وفي الجدول التالي ننشر أسعار شراء وبيع اليورو في البنوك المصرية مقابل الجنية المصري :
بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18,19 جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18,26 جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري18,1313 جم18,2737 جممنذ 17 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي18,13 جم18,26 جممنذ 29 دقيقة
مصرف أبو ظبي الاسلامي18,11 جم18,37 جممنذ 23 ساعة
بنك الاسكندرية18,07 جم18,36 جممنذ 21 ساعة
بنك مصر18,09 جم18,36 جممنذ 23 ساعة
كريدي أجريكول18,09 جم18,36 جممنذ 21 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB18,09 جم18,36 جممنذ 23 ساعة
بنك قناة السويس18,1 جم18,37 جممنذ 23 ساعة
المصرف المتحد18,13 جم18,36 جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلي المصري18,13 جم18,26 جممنذ 29 دقيقة
بنك البركة18,19 جم18,49 جممنذ 3 أيام
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)18,1 جم18,36 جممنذ 23 ساعة
بنك التعمير و الاسكان18,03 جم18,39 جممنذ 19 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية18,08 جم18,34 جممنذ 23 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB18,14 جم18,26 جممنذ 22 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر18,09 جم18,36 جممنذ 23 ساعة
البنك المصري الخليجي18,13 جم18,27 جممنذ 29 دقيقة
بنك عودة18,14 جم18,27 جممنذ 29 دقيقة

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عن الكاتب

Mohamed Basiouny

طالب بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق . هواياتي البرمجة والتدوين والعمل الحر

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