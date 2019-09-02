سعر الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي واليورو اليوم الإثنين 2-9-2019 في البنوك

ننشر أسعار الدولار الأمريكي USD واليورو Euro مقابل الجنية المصري EGP في جميع البنوك المصرية ليوم الإثنين الموافق 2 من شهر سبتمبر 2019، وهذا في أعقاب تنفيذ قرار البنك المركزي الخاص الخاص بتعويم سعر صرف الدولار منذ عدة أشهر.
ولهذا نجد يوميا تغيرات في أسعار صرف العملات المختلفة وعلى وجه التحديد الدولار الأمريكي واليورو اللذان يتأرجحان بين الصعود والهبوط من يوم لآخر ومن فترة لأخرى طبقاً لآليات الطلب والعرض.
وفي الجدول التالي ننشر أسعار شراء وبيع الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنية المصري :
مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,52 جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,6 جم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|16,4995 جم
|16,623 جم
|منذ 17 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ 6 أيام
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|16,52 جم
|16,61 جم
|منذ 4 أيام
|بنك الاسكندرية
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ 5 أيام
|بنك مصر
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ 6 أيام
|كريدي أجريكول
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ 6 أيام
|البنك التجارى الدولي CIB
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ 5 أيام
|بنك قناة السويس
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ 4 أيام
|المصرف المتحد
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ 21 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ 6 أيام
|بنك البركة
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ 4 أيام
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ 6 أيام
|بنك التعمير و الاسكان
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ 19 ساعة
|بنك مصر إيران للتنمية
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ 3 أيام
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ 4 أيام
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|16,5 جم
|16,6 جم
|منذ 6 أيام
|البنك المصري الخليجي
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ 5 أيام
|بنك عودة
|16,51 جم
|16,61 جم
|منذ 5 أيام
وفي الجدول التالي ننشر أسعار شراء وبيع اليورو في البنوك المصرية مقابل الجنية المصري :
بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18,19 جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع اليورو 18,26 جم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|18,1313 جم
|18,2737 جم
|منذ 17 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|18,13 جم
|18,26 جم
|منذ 29 دقيقة
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|18,11 جم
|18,37 جم
|منذ 23 ساعة
|بنك الاسكندرية
|18,07 جم
|18,36 جم
|منذ 21 ساعة
|بنك مصر
|18,09 جم
|18,36 جم
|منذ 23 ساعة
|كريدي أجريكول
|18,09 جم
|18,36 جم
|منذ 21 ساعة
|البنك التجارى الدولي CIB
|18,09 جم
|18,36 جم
|منذ 23 ساعة
|بنك قناة السويس
|18,1 جم
|18,37 جم
|منذ 23 ساعة
|المصرف المتحد
|18,13 جم
|18,36 جم
|منذ 21 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|18,13 جم
|18,26 جم
|منذ 29 دقيقة
|بنك البركة
|18,19 جم
|18,49 جم
|منذ 3 أيام
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|18,1 جم
|18,36 جم
|منذ 23 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|18,03 جم
|18,39 جم
|منذ 19 ساعة
|بنك مصر إيران للتنمية
|18,08 جم
|18,34 جم
|منذ 23 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|18,14 جم
|18,26 جم
|منذ 22 ساعة
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|18,09 جم
|18,36 جم
|منذ 23 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|18,13 جم
|18,27 جم
|منذ 29 دقيقة
|بنك عودة
|18,14 جم
|18,27 جم
|منذ 29 دقيقة
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