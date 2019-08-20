توقعات بخفض أسعار الفائدة فى البنوك والمركزى يجتمع الخميس لاتخاذ القرار

من المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الأقل، حيث أجرت وكالة رويترز استطلاع تم نشره في يوم الثلاثاء، وقد جاءت التوقعات بسبب التضخم في الأرقام في شهر يوليو السابق، حيث كان أقل من التوقعات بنسبة كبيرة جداً، هذا وقد توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين بخفض أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية لليلة واحدة، حيث الخفض بواقع 100 نقطة أساس إلى سعر فائدة للإقراض عند 15.75%، وإلى سعر فائدة للإيداع عند 14.7%.

وقد جاءت توقعات 3 من المحللين الخفض بنسبة قدرها 150 نقطة أساس، في حين أنه قد توقع 3 آخرون عدم التغيير في أسعار الفائدة.

هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

في إطار توقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة صرحت الخبيرة الاقتصادية “نادين جونسون” لـ “إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس” قائلة: “معدل التضخم الذي جاء أقل من التوقعات يتيح للبنك المركزي المصري مجالا لخفض أسعار الفائدة في موعد أبكر من المتوقع من قبل وبما يتماشى مع خفض مرتقب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر “.

كما أشارت إلى الربط بين أسعار الصرف وأسعار النفط العالمية قائلة: “تضافر الضغوط التضخمية الضعيفة بسبب سعر الصرف مع أسعار النفط العالمية المنخفضة يدعم أيضا تيسير السياسة النقدية”.

وعلى الصعيد الآخر فقد زاد سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي بنسبة 7% منذ بداية عام 2019، وحتى شهر يوليو؛ حيث تراجع التضخم بأسعار المستهلكين في محافظات مصر إلى 8.7%، حيث كان في أقصى معدلاته في شهر يونيو وكان التضخم وصل إلى 9.4%، وهذا جاء تباعاً بعد خفض الدعم الذي عمل على زيادة أسعار الوقود لترتفع بين 16 و30%.