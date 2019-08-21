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تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم 22-08-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم 22-08-2019
سعر الذهب في مصر

يزداد البحث في الأونة الأخيرة من قبل عشاق المعدن الأصفر في دولة المملكة العربية السعودية عن قيمة وسعر الذهب في السوق السعودي لهذا اليوم الموافق 22-08-2019، حيث يعتبر من أبرز المعادن التي يتم البحث عنها من خلال موقع جوجل، ويعتبر الذهب أقوى المعادن التي يتم البحث عنها من اجل معرفة قيمتها، حيث يبحث المدخرين والمستثمرين والمقبلين على الزواج عن قيمة الذهب في السوق السوداء أو محلات الصاغة، ويتأثر الذهب بالعديد من العوامل، ومن أبرز تلك العوامل سعر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى سعر برميل النفط، وقيمة العرض والطلب في الدولة ذاتها.

سعر الذهب في السعودية لهذا اليوم

يظهر الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية إهتمام كبير في سعر الذهب، حيث سوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية كافة التفاصيل عن سعر الذهب عند عيار 24، وعيار 21، وعيار 18، بالإضافة إلى توضيح سعر كيلو الذهب وسعر أوقية الذهب، وسعر الذهب في كافة العيارات المتاحة في المملكة، وسوف يظهر من خلال الجدول التالي كافة الأسعار للذهب في السعودية :-

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24180.99  ريال سعودى$48.25
سعر الذهب عيار 22165.91  ريال سعودى$44.23
اسعار الذهب عيار 21158.37  ريال سعودى$42.22
اسعار الذهب عيار 18135.74  ريال سعودى$36.19
سعر الذهب عيار 14105.58  ريال سعودى$28.15
سعر الذهب عيار 1290.49  ريال سعودى$24.13
اسعار أوقية الذهب5,629  ريال سعودى$1,501
اسعار جنيه الذهب1,267  ريال سعودى$337.79
اسعار كيلو الذهب180,989  ريال سعودى$48,254

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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