تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية







شهدت أسعار الذهب على مستوى الأسواق الاقتصادية العالمية حالة من التراجع خلال نهاية تعاملات يوم أمس الخميس ، والذي يعد أمر مفاجئ وعلى غير المتوقع ، خاصةً مع حالات الارتفاع الكثيفة التي قد شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام السابقة.







ومن الجدير بالذكر أن التراجع في أسعار الذهب خلال الوقت الراهن يرجع للعديد من الأسباب المتنوعة ، والتي يأتي من ضمنها بدء المحادثات التجارية بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكي ، بعد موجة كبيرة من الصراعات بينهما ، هذا بالإضافة إلى استقرار الوضع داخل هونج كونج خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل عام ، والتي يعقبها التأثير على أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية بالانخفاض بشكل خاص ، فرصة جيدة من أجل الأشخاص المقبلين على الزواج ، والراغبين في شراء المصوغات الذهبية ، بالإضافة إلى الأشخاص الراغبين في إدخار الأموال على شكل منتجات ذهبية.







وفي الفترة الراهنة يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أحدث وأدق أسعار الأعيرة الذهبية المختلفة المتداولة خلال أسواق الصاغة المصرية ، ويحرص موقع نجوم مصرية على تقديم تقرير يومي يحتوى على أحدث التطورات التي تطرأ على السوق الاقتصادي الخاص بتجارة الذهب.

ومن خلال الجدول التالي نوضح لك أحدث أسعار تداول الذهب ، وذلك لليوم الجمعة الموافق السادس من شهر سبتمبر لعام 2019.







متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 جرام 798 إلى 800 عيار 22 جرام 731 إلى 733 عيار 21 جرام 698 إلى 700 عيار 18 جرام 598 إلى 600 عيار 14 جرام 465 إلى 467 عيار 12 جرام 399 إلى 400 الأونصة 24,809 إلى 24,880 الجنيه الذهب 5,584 إلى 5,600 كيلو الذهب 797,714 إلى 800,000 كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد تختلف اختلاف طفيف من محل صاغة لآخر.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى أسعار الذهب عيار 24 806.58 جنيه $48.86 سعر الذهب عيار 22 739.37 جنيه $44.79 أسعار الذهب عيار 21 705.78 جنيه $42.75 أسعار الذهب عيار 18 604.95 جنيه $36.64 سعر الذهب عيار 14 470.51 جنيه $28.50 سعر الذهب عيار 12 403.29 جنيه $24.43 سعر الذهب عيار 9 302.47 جنيه $18.32 أسعار أوقية الذهب 25,085 جنيه $1,520 أسعار جنيه الذهب 5,646 جنيه $342.02 أسعار كيلو الذهب 806,584 جنيه $48,859







متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 4 سبتمبر 825.13 722.01 618.86 481.33 412.57 3 سبتمبر 823.58 720.65 617.70 480.43 411.79 2 سبتمبر 814.41 712.63 610.82 475.08 407.21 1 سبتمبر 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 31 أغسطس 806.92 706.07 605.20 470.71 403.46 30 أغسطس 809.20 708.07 606.91 472.04 404.60 29 أغسطس 813.06 711.45 609.81 474.29 406.53 28 أغسطس 819.68 717.24 614.77 478.15 409.84 27 أغسطس 821.38 718.72 616.04 479.14 410.69 26 أغسطس 812.29 710.77 609.22 473.84 406.14