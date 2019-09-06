أخبار إقتصادية

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في أسواق الصاغة المصرية

بواسطة الشيماء عزيز خضير 0


شهدت أسعار الذهب على مستوى الأسواق الاقتصادية العالمية حالة من التراجع خلال نهاية تعاملات يوم أمس الخميس ، والذي يعد أمر مفاجئ وعلى غير المتوقع ، خاصةً مع حالات الارتفاع الكثيفة التي قد شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام السابقة.



ومن الجدير بالذكر أن التراجع في أسعار الذهب خلال الوقت الراهن يرجع للعديد من الأسباب المتنوعة ، والتي يأتي من ضمنها بدء المحادثات التجارية بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكي ، بعد موجة كبيرة من الصراعات بينهما ، هذا بالإضافة إلى استقرار الوضع داخل هونج كونج خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل عام ، والتي يعقبها التأثير على أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية بالانخفاض بشكل خاص ، فرصة جيدة من أجل الأشخاص المقبلين على الزواج ، والراغبين في شراء المصوغات الذهبية ، بالإضافة إلى الأشخاص الراغبين في إدخار الأموال على شكل منتجات ذهبية.



وفي الفترة الراهنة يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أحدث وأدق أسعار الأعيرة الذهبية المختلفة المتداولة خلال أسواق الصاغة المصرية ، ويحرص موقع نجوم مصرية على تقديم تقرير يومي يحتوى على  أحدث التطورات التي تطرأ على السوق الاقتصادي الخاص بتجارة الذهب.

ومن خلال الجدول التالي نوضح لك أحدث أسعار تداول الذهب ، وذلك لليوم الجمعة الموافق السادس من شهر سبتمبر لعام 2019.



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 جرام798 إلى 800
عيار 22 جرام731 إلى 733
عيار 21 جرام698 إلى 700
عيار 18 جرام598 إلى 600
عيار 14 جرام465 إلى 467
عيار 12 جرام399 إلى 400
الأونصة24,809 إلى 24,880
الجنيه الذهب5,584 إلى 5,600
كيلو الذهب797,714 إلى 800,000
كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد تختلف اختلاف طفيف من محل صاغة لآخر.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24806.58 جنيه$48.86
سعر الذهب عيار 22739.37 جنيه$44.79
أسعار الذهب عيار 21705.78 جنيه$42.75
أسعار الذهب عيار 18604.95 جنيه$36.64
سعر الذهب عيار 14470.51 جنيه$28.50
سعر الذهب عيار 12403.29 جنيه$24.43
سعر الذهب عيار 9302.47 جنيه$18.32
أسعار أوقية الذهب25,085 جنيه$1,520
أسعار جنيه الذهب5,646 جنيه$342.02
أسعار كيلو الذهب806,584 جنيه$48,859


متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
4 سبتمبر825.13722.01618.86481.33412.57
3 سبتمبر823.58720.65617.70480.43411.79
2 سبتمبر814.41712.63610.82475.08407.21
1 سبتمبر806.92706.07605.20470.71403.46
31 أغسطس806.92706.07605.20470.71403.46
30 أغسطس809.20708.07606.91472.04404.60
29 أغسطس813.06711.45609.81474.29406.53
28 أغسطس819.68717.24614.77478.15409.84
27 أغسطس821.38718.72616.04479.14410.69
26 أغسطس812.29710.77609.22473.84406.14

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الشيماء عزيز خضير

    خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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