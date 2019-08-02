تعرف على أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم السبت 3 أغسطس 2019

تواصل أسعار الأسمنت ومواد البناء حالة من الاستقرار والهدوء في التعاملات السوقية وذلك في تعاملات اليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس لعام 2019 ، ويبحث الكثير من الأشخاص على أحدث وأدق أسعار الأسمنت المتواجدة في الشركات والمصانع المصرية ، وهو ما نقدمه لك اليوم من خلال موقع نجوم مصرية.
أسعار الأسمنت اليوم السبت
- الشركة العربية للأسمنت (المسلح): أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 833 جنيها.
- الشركة العربية للأسمنت (النصر): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
- شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير): أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت أسيك المنيا (أسيك): أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
- أسيك المنيا (حورس): أقل سعر 810 جنيها، وأعلى سعر 810 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- شركة وادي النيل (المصري): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
- شركة وادي النيل (وادي النيل): أقل سعر 815 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- شركة أسمنت النهضة (الصخرة): أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- لافارج للأسمنت (المخصوص): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- ميديكوم أسوان (أسوان): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت العريش للأسمنت (العسكري): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت سيناء (سيناء): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- السويس للأسمنت (السويس): أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت بورتلاند طره : أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
- أسمنت حلوان : أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- أسمنت بني سويف : أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت السويدي (السويدي): أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
- أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي): أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
- أسمنت قنا (المسلة): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- أسمنت شورى (شورى): أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
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