تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2019 في المصانع والشركات المصرية

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة أدق وأحدث أسعار تداول الأسمنت في السوق المصري ، ويرجع ذلك لأهمية الأسمنت ومختلف مواد البناء لدى قطاع عريض من الجماهير ، فيهتم التجار ، والمقاولون ، والمستثمرين ، وحتى الأشخاص العادية بمعرفة أسعار الأسمنت.







ومن هنا نقدم لك من خلال موقع نجوم مصرية تقرير يحتوي على أدق وأحدث أسعار الأسمنت ، وذلك لليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر سبتمبر لعام 2019 ، من خلال الجدول التالي.

أسعار الأسمنت لليوم الأربعاء 4 – 9







اسم الشركة متوسط أسعار اليوم الأربعاء أسعار أمس الثلاثاء أسعار أول أمس الإثنين الشركة العربية للأسمنت (المسلح) 820 جنيه مصري 820 جنيه مصري 820 جنيه مصري الشركة العربية للأسمنت (النصر) 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري أسمنت أسيوط المهندس 808 جنيه مصري 808 جنيه مصري 808 جنيه مصري صناعات مواد البناء التعمير 808 جنيه مصري 808 جنيه مصري 808 جنيه مصري أسمنت أسك المنيا أسيك 818 جنيه مصري 818 جنيه مصري 818 جنيه مصري أسمنت أسيك المنيا حورس 805 جنيه مصري 805 جنيه مصري 805 جنيه مصري أسمنت النهضة الصخرة 800 جنيه مصري 798 جنيه مصري 798 جنيه مصري أسمنت وادي النيل المصري 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري أسمنت وادي النيل (وادي النيل) 808 جنيه مصري 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري لافارج للأسمنت المخصوص 805 جنيه مصري 810 جنيه مصري 805 جنيه مصري أسمنت ميدكو أسوان (أسوان) 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري أسمنت العريش العسكري 800 جنيه مصري 805 جنيه مصري 803 جنيه مصري أسمنت سيناء (سيناء) 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري الشركة القومية للأسمنت الفاخر 805 جنيه مصري 805 جنيه مصري 805 جنيه مصري السويس للأسمنت (السويس) 805 جنيه مصري 810 جنيه مصري 808 جنيه مصري أسمنت بورتلاند طرة (طرة) 818 جنيه مصري 818 جنيه مصري 818 جنيه مصري أسمنت حلوان (حلوان) 820 جنيه مصري 825 جنيه مصري 823 جنيه مصري أسمنت شورى (شورى) 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري أسمنت مصر بني سويف 825 جنيه مصري 825 جنيه مصري 825 جنيه مصري أسمنت السويدي (السويدي) 825 جنيه مصري 825 جنيه مصري 820 جنيه مصري أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي) 800 جنيه مصري 805 جنيه مصري 803 جنيه مصري مصر للأسمنت قنا المسلة 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري 800 جنيه مصري الشركة العربية للأسمنت ( العسكري بني سويف) 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري 810 جنيه مصري