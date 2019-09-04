تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2019 في المصانع والشركات المصرية
يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة أدق وأحدث أسعار تداول الأسمنت في السوق المصري ، ويرجع ذلك لأهمية الأسمنت ومختلف مواد البناء لدى قطاع عريض من الجماهير ، فيهتم التجار ، والمقاولون ، والمستثمرين ، وحتى الأشخاص العادية بمعرفة أسعار الأسمنت.
ومن هنا نقدم لك من خلال موقع نجوم مصرية تقرير يحتوي على أدق وأحدث أسعار الأسمنت ، وذلك لليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر سبتمبر لعام 2019 ، من خلال الجدول التالي.
أسعار الأسمنت لليوم الأربعاء 4 – 9
|اسم الشركة
|متوسط أسعار اليوم الأربعاء
|أسعار أمس الثلاثاء
|أسعار أول أمس الإثنين
|الشركة العربية للأسمنت (المسلح)
|820 جنيه مصري
|820 جنيه مصري
|820 جنيه مصري
|الشركة العربية للأسمنت (النصر)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|أسمنت أسيوط المهندس
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|صناعات مواد البناء التعمير
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|أسمنت أسك المنيا أسيك
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|أسمنت أسيك المنيا حورس
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|أسمنت النهضة الصخرة
|800 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|أسمنت وادي النيل المصري
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|أسمنت وادي النيل (وادي النيل)
|808 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|لافارج للأسمنت المخصوص
|805 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|أسمنت ميدكو أسوان (أسوان)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|أسمنت العريش العسكري
|800 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|803 جنيه مصري
|أسمنت سيناء (سيناء)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|الشركة القومية للأسمنت الفاخر
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|السويس للأسمنت (السويس)
|805 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|أسمنت بورتلاند طرة (طرة)
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|أسمنت حلوان (حلوان)
|820 جنيه مصري
|825 جنيه مصري
|823 جنيه مصري
|أسمنت شورى (شورى)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|أسمنت مصر بني سويف
|825 جنيه مصري
|825 جنيه مصري
|825 جنيه مصري
|أسمنت السويدي (السويدي)
|825 جنيه مصري
|825 جنيه مصري
|820 جنيه مصري
|أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي)
|800 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|803 جنيه مصري
|مصر للأسمنت قنا المسلة
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|الشركة العربية للأسمنت ( العسكري بني سويف)
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري