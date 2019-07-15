بكام الطن.. تعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15-7-2019 في مصر

استقر سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر، وهناك عدة عوامل مؤثرة في أسعار الحديد منها سعر البيلت عالمياً ويعد هذا العامل من أعمل العوامل التي تأدي إلى تحريك الأسعار محلياً، بالإضافة إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والمصارف، وذلك لأنه يتم استيراد العديد من المواد الداخلة في صناعة الحديد والأسمنت من خارج مصر، كما أن حالة العرض والطلب من العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت بشكل كبير، ونظراً لانه الحديد والأسمنت من المواد الأساسية في البناء فأن أسعارهم دائم ما تكون محط اهتمام العديد من الافراد لذلك نوفر لجميع متابعينا سعر الحديد والاسمنت اليوم الموافق 15 يوليو 2019.

سعر الحديد اليوم

متوسط سعر الحديد في السوق المصرية بلغ 11400 جنيه للطن ونتعرف الآن على أخر الأسعار المعلنة من قبل شركات تصنيع الحديد في مصر، مؤشر سعر الحديد وبعد ارتفاع اسعار البنزين من المتوقع أن ترتفع أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة، وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، بينما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه للطن، إليكم باقي الأسعار:

حديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها للطن.

حديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها.

حديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن.

حديد سرحان 11 ألفا و650 جنيها للطن.

حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم الإثنين

تشهد أيضاً أسعار الأسمنت حالة من الأستقرار في سوق البناء المصري، حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 873 جنيهًا للطن، وأسمنت أسوان سجل 820 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 843 جنيها، وأسمنت شورى 825 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الصخرة 820 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 873 جنيهًا، وأسمنت النصر 833 جنيهاً، وأسمنت مصر بني سويف 838 جنيهًا، ومن خلال القائمة التالية نتعرف على باقي أسعار الأسمنت اليوم: