سعر الذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2019 زخم شرائي عنيف .. توقعات مزيد من الارتفاع بسبب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية

أسعار الذهب اليوم .. بداية حركة سعرية صاعدة جديدة لسعر المعدن النفيس اليوم وصعوده مقتربا من مستوى المقاومة السعرية الهامة، وذلك قبل نشر أخر البيانات الخاصة بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعديد من الدول والتي أوضحت مدى هشاشة الاقتصاديات الكبرى، وكذلك يرجع سبب ارتفاع أسعار الذهب إلى المضاربة على المعدن الأصفر، ومع المخاوف الجيوسياسية والظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن،متوقع الإقبال على الملاذات الآمنة، خاصة الذهب.

فقد عاود مشوار الارتفاعات السعرية قرب المقاومة الهامة عند مستوى 1546 دولار للأوقية، في نهاية تعاملات اليوم، وساعد على ذلك استمرار ضعف الأمريكي، وفي حال كسر المنطقة السعرية 1546 دولار للأوقية لأعلى سيتجه للتجربة على المقاومة السعرية عند مستوى 1600 دولار للأوقية والذي يحتمل أن يرتد منها مرة أخرى للتجربة مرة أخرى على سعر 1506 دولار للأوقية والتي أصبحت دعم للأسعار حالياً، وذلك لتأكيدها كنقطة دعم أما إذا فشل في المحافظة على الدعم عند 1506 دولار للأوقية، فمتوقع أن يتجه لمستويات الدعم التالي عند 1480 دولار.

أسعار الذهب المحلي المصري

يرتبط سعر الذهب بالسوق المصري بعاملين لا ثالث لهما

العامل الأول أسعار المعدن الثمين بالأسواق العالمية، وقد قمنا من خلال هذا التقرير بتوضيح الصورة كاملة.

العامل الثاني: هو سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك لأن سعر الذهب يتم تقيمه بالدولار عالميا، فعدما يرتفع الدولار مقابل الجنية يرتفع سعر الذهب محليا، وذلك حتى في حال استقراراه عالميا.

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متوسط سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 806 عيار 22 736 إلى 739 عيار 21 703 إلى 705 عيار 18 603 إلى 604 عيار 14 469 إلى 470 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 24,987 إلى 25,058 الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 الكيلو 803,429 إلى 805,714

ويتأثر سعر المعدن الأصفر في السوق المصري بالأساس بالسعر العالمي للأوقية في بورصات المعادن العالمية، والتي تتأثر بدورها بارتفاع أو انخفاض الدولار في مقابل بقية العملات.