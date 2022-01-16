اعرف مصير الذهب القديم.. التموين تعلن اعتماد دمغة الليزر وإلغاء الدمغة القديمة خلال عام

يوجد تساؤلات كثيرة الآن حول مصير الذهب القديم، وذلك عقب إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عن إعتماد نظام الليزر في دمغ الذهب، وإلغاء الدمغة القديمة التقليدية الموجودة بالمشغولات الذهبية الآن، وذلك بعد عام من تطبيق القرار، وتساءل المصريون عن كيفية تطبيق هذا القرار، وهل سيقتصر على الذهب الجديد فقط أم أنه سيشمل الذهب القديم والجديد، وهل سيتم تطبيق هذا القرار على المشغولات الذهبية المتواجدة مع المصريين الآن.

مصير الذهب القديم بعد قرار اعتماد دمغة الليزر

وتأتي هذه التساؤلات بعد تصريحات وزير التموين وكشفه عن مرحلة انتقالية جديدة لمدة عام، وذلك لاعتماد دمغة الليزر في جميع المشغولات الذهبية، وأوضح المصيلحي أنه لحين انتهاء المرحلة الإنتقالية ستظل الدمغة التقليدية معتمدة جنباً إلى جنب مع دمغة الليزر، مؤكداً أنه بعد انتهاء العام سيكون هناك قرارات أخرى.

وأضاف وزير التموين أن من يمتلك مشغولات ذهبية فهي مدموغة لأنها تم شرائها من تاجر، لكن من يمتلك سبائك ذهبية فعليه التوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين في الجمالية والعبور لدمغها مقابل رسوم وصفها بالبسيطة.

وحول مصير الذهب القديم المدموغ بالدمغة التقليدية، قال رئيس شعبة الذهب في تصريحات صحفية، أن نظام الدمغ بالليزر لن ينتهي في يوم وليلة، وجميع المشغولات الذهبية المتواجدة بالسوق مدموغة، لكن الذهب الجديد هو الذي سيتم دمغه بالليزر، وعلى مراحل، وسيشمل ذلك جميع المشغولات الذهبية المتواجدة في السوق والمحلات.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن نظام دمغ الذهب بالليزر لن يؤثر مطلقاً على المستهلكين، وأن الهدف منه هو عملية تنظيمية فقط، كي يكون هناك سجل كامل لأي قطعة ذهبية يتم بيعها، وأشار إلى أن التجار لن يتوقفوا عن شراء الذهب المختوم بالدمغة التقليدية.

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