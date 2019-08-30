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اسعار الذهب اليوم الموافق 31/8 بأسواق الصاغة

كتب بتول حجزيفي آخر تحديث
اسعار الذهب اليوم الموافق 31/8 بأسواق الصاغة

يتابع الكثيرون اسعار الذهب في الأسواق هذه الفترة بشده نظرا للازدياد المستمر في السعر بعد الركود لفترة، وعلى الرغم من الحالة الاقتصادية القاسية التي يمر بها الكثير من فئات الشعب إلا أن تلك الاشهر هي الأكثر انتعاشاً في أسواق الذهب لمزامنتها مع اوقات حفلات الزفاف والتخرج والنجاح.

وقد شهد جرام الذهب في الشهر الماضي إرتفاعا سريعا واستقر في معدلاته العليا، ويتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض ملحوظا في تلك الأسعار في اوائل العام المقبل.

وإليكم اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة والمحدد طبقا لسعره في أسواق المال والبورصة مع ملاحظة ان تلك الأسعار غير مضاف إليها سعر المصنعة والذي يختلف من قطة إلي أخري.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24802 إلى 805
عيار 22735 إلى 738
عيار 21702 إلى 704
عيار 18602 إلى 603
عيار 14468 إلى 469
عيار 12401 إلى 402
الاونصة24,951 إلى 25,022
الجنيه الذهب5,616 إلى 5,632

من الجدول السابق نلاحظ انخفاض طفيف عن أسعار الأمس، ولكن لا ينصح بالشراء في تلك الفترة ومن لديه كمية من الذهب يمكنه بيع نصف الكمية وسنتابع معا انشاء الله على مدار الايام المقبلة تطورات سعر الذهب لحظة بلحظة ان شاء الله.

 

 

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عن الكاتب

بتول حجزي

بكالوريوس علوم، ماجستير فيسيولوجي، طالبه بأكاديمية زاد للعلوم الشرعية، أخصائي تحاليل طبية ،ومحرر لدي مجلة نجوم مصرية. ومن هواياتي الرسم والتصوير وأعمال ال "DIY"

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