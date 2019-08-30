اسعار الذهب اليوم الموافق 31/8 بأسواق الصاغة

يتابع الكثيرون اسعار الذهب في الأسواق هذه الفترة بشده نظرا للازدياد المستمر في السعر بعد الركود لفترة، وعلى الرغم من الحالة الاقتصادية القاسية التي يمر بها الكثير من فئات الشعب إلا أن تلك الاشهر هي الأكثر انتعاشاً في أسواق الذهب لمزامنتها مع اوقات حفلات الزفاف والتخرج والنجاح.

وقد شهد جرام الذهب في الشهر الماضي إرتفاعا سريعا واستقر في معدلاته العليا، ويتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض ملحوظا في تلك الأسعار في اوائل العام المقبل.

وإليكم اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة والمحدد طبقا لسعره في أسواق المال والبورصة مع ملاحظة ان تلك الأسعار غير مضاف إليها سعر المصنعة والذي يختلف من قطة إلي أخري.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 802 إلى 805 عيار 22 735 إلى 738 عيار 21 702 إلى 704 عيار 18 602 إلى 603 عيار 14 468 إلى 469 عيار 12 401 إلى 402 الاونصة 24,951 إلى 25,022 الجنيه الذهب 5,616 إلى 5,632

من الجدول السابق نلاحظ انخفاض طفيف عن أسعار الأمس، ولكن لا ينصح بالشراء في تلك الفترة ومن لديه كمية من الذهب يمكنه بيع نصف الكمية وسنتابع معا انشاء الله على مدار الايام المقبلة تطورات سعر الذهب لحظة بلحظة ان شاء الله.