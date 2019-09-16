أفضل طرق الإستثمار الآمن

شهادات الاستثمار تعتبر ملجأ للذين يريدون استثمار أموالهم في استثمار آمن وبعيد عن المخاطرة التي ممكن أن يواجهونها في أي نوع استثمار آخر، وأنوع شهادات الاستثمار متعددة ومتنوعة، وسنأخذ شهادات البنك الأهلي كمثال، فهي تنقسم إلي شهادات استثمار أ & ب، وشهادات استثمار المجموعة ج والشهادات ذات الدخل الشهري المتغير، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، شهادات الإدخار البلاتينية، شهادة أمان المصريين، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.







المجموعة (أ) ذات العائد المجمع الممنوح:







تصدر بفئة 100 جنية مصري ومضاعفاتها، مدة الشهادة عشر سنوات، يتم تجديدها بقيمتها الاستردادية تلقائياً في تاريخ استحقاقها، يمكن شراؤها للأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية، يقتصر بيعها على المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات متصلة، يجوز استرداد قيمتها بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي ليوم الشراء، يحسب العائد اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الشراء، يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الاهلي.

المجموعة (ب) ذات العائد الدوري الممنوح:

تصدر فئة 500 جنيه مصري ومضاعفاتها، مدة الشهادة ثلاث سنوات، يتم تجديدها بقيمتها الاسمية تلقائياً في تاريخ استحقاقها، يمكن شراؤها للأشخاص الطبيعيين و الهيئات الاعتبارية، يقتصر بيعها على المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات متصلة، العائد السنوي يصرف بصورة دورية كل ثلاثة أشهر بقيمة ثابتة، يجوز استرداد قيمتها بعد مضي ستة أشهر من اليوم التالي للشراء، يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي، يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي.







المجموعة (ب) للأفراد الطبيعيين:

يحتسب العائد الجديد للأفراد الطبيعيين علي شهادات الاستثمار ذات العائد الدوري الممنوح للمجموعة (ب) سنوياً ومدة الشهادة سنة واحدة ويصرف العائد شهرياً، يحتسب العائد للإصدار الجديد من تاريخ اليوم التالي للشراء، لا يتم الاسترداد إلا بعد مرور ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ الإصدار.