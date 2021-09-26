أسعار حلاوة مولد النبي 2021 من مونجيني Monginis

أعلنت سلسلة محلات حلوانى مونجينى عن أسعار العلب الجاهزة لحلاوة المولد 2021 م ، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الحلويات الخاصة بهذه المناسبة الكريمة، والتي يحرص غالبية المسلمين في مصر كلاً بقدر استطاعته للحصول على حلاوة المولد احتفالا بهذه المناسبة وتفريحاً لأطفالهم الصغار ويوافق الاحتفال هذا العام الاثنين 18 أكتوبر 2021 م الموافق 12 ربيع الاول 1443 هـ.

تدخل مونجيني المنافسة لتقديم حلويات فاخرة للمولد بأسعار مختلفة بعلب جاهزة متنوعة الاشكال والاحجام بحيث تحتوى على أكبر عدد ممكن من القطع.

علبة حلاوة المولد دندشة

السعر : 35 جنيه

عدد القطع : 10 قطعة

4 فولية

3 حمصية

3 سمسية

علبة حلاوة المولد بهججة

السعر : 105 جنيه

عدد القطع : 50 قطعة

2 ملبن سادة.

1 ملبن فول .

1 حمام ميني .

1 لديدة برتقال ميني .

11 سمسية ميني .

11 حمصية ميني .

11 فولية ميني.

1 جيلي برتقال.

1 جيلي فراولة .

1 دومية فول ميني .

1 قرص حمصية .

2 قرص فولية.

1 مربى جوز هند.

1 بسيمة.

1 نواعم سمسمية .

3 نوجا فول.

علبة حلاوة المولد مزازنجي

السعر : 150 جنيه.

عدد القطع : 55 قطعة.

3 ملبن سادة.

1 ملبن فول .

3 حمام ميني .

2 لديدة برتقال ميني .

11 سمسية ميني .

11 حمصية ميني .

11 فولية ميني.

1 جيلي برتقال.

1 جيلي فراولة .

1 دومية فول ميني .

1 قرص حمصية .

1 قرص فولية.

1 بسيمة.

2 نواعم سمسمية .

4 نوجا فول.

علبة حلاوة المولد فرفشة

السعر : 230 جنيه.

عدد القطع : 63 قطعة.

2 ملبن سادة.

1 ملبن فول .

3 حمام ميني .

2 لديدة برتقال ميني .

2 بندقية ميني.

2 لوزية ميني.

12 سمسية ميني .

12 حمصية ميني .

12 فولية ميني.

1 جيلي برتقال.

1 جيلي فراولة .

2 دومية فول ميني .

1 قرص حمصية .

1 قرص فولية.

1 مربى جوز هند.

2 ملبن جوز.

1 بسيمة.

1 نواعم سمسمية .

1 ساندوتش زبيب بقمر الدين.

3 نوجا فول.

علبة حلاوة المولد صهللة

السعر : 300 جنيه.

عدد القطع : 72 قطعة.

2 ملبن سادة.

2 ملبن فول .

4 حمام ميني .

2 لديدة برتقال ميني .

3 بندقية ميني.

3 فسدقية ميني.

3 لوزية ميني.

2 كاجو ميني.

8 سمسية ميني .

8 حمصية ميني .

8 فولية ميني.

2 جيلي برتقال.

2 جيلي فراولة .

2 دومية فول ميني .

2 قرص حمصية .

2 قرص فولية.

1 ملبن بندق ميني.

2 مربى جوز هند.

2 ملبن جوز.

1 بسيمة.

2 نواعم سمسمية .

1 ساندوتش بندق بقمر الدين.

2 ساندوتش دومية بقمر الدين.

1 ساندوتش زبيب بقمر الدين.

5 نوجا فول.

علبة حلاوة المولد صاحب السعادة

السعر : 600 جنيه.

عدد القطع : 96 قطعة.

2 ملبن سادة.

2 ملبن فول .

5 حمام ميني .

2 لديدة برتقال ميني .

3 بندقية ميني.

3 فسدقية ميني.

4 لوزية ميني.

3 كاجو ميني.

7 سمسية ميني .

7 حمصية ميني .

7 فولية ميني.

2 بندقية .

2 لوزية .

2 حمام كبير.

3 جيلي برتقال.

3 جيلي فراولة .

2 دومية فول ميني .

3 قرص حمصية .

4 قرص فولية.

3 ملبن بندق ميني.

2 مربى جوز هند.

3 ملبن جوز.

2 بسيمة.

3 نواعم سمسمية .

2 ساندوتش بندق بقمر الدين.

3 ساندوتش دومية بقمر الدين.

1 ساندوتش زبيب بقمر الدين.

2 حمصية. 2 سمسمية.

2 فولية.

5 نوجا فول.

علبة حلاوة المولد الأحتفال

السعر : 950 جنيه.

عدد القطع : 103 قطعة.

2 ملبن سادة.

2 ملبن فول .

5 حمام ميني .

2 لديدة برتقال ميني .

3 بندقية ميني.

3 فسدقية ميني.

4 لوزية ميني.

3 كاجو ميني.

6 سمسية ميني .

6 حمصية ميني .

6 فولية ميني.

3 بندقية .

3 لوزية .

2 حمام كبير.

3 جيلي برتقال.

3 جيلي فراولة .

2 دومية فول ميني .

4 قرص حمصية .

4 قرص فولية.

3 ملبن بندق ميني.

2 مربى جوز هند.

4 ملبن جوز.

3 بسيمة.

3 نواعم سمسمية .

3 ساندوتش بندق بقمر الدين.

3 ساندوتش دومية بقمر الدين.

3 ساندوتش زبيب بقمر الدين.

3 حمصية.

3 سمسمية.

2 فولية.

5 نوجا فول.

علبة حلاوة المولد فرحة كبيرة

السعر : 1350 جنيه.

عدد القطع : 128 قطعة.