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أسعار اليورو اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 في البنوك العاملة بمصر

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار اليورو اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019 في البنوك العاملة بمصر
سعر اليورو

يذكر أن سعر اليورو الأوروبى كان قد شهد حالة من الاستقرار والهدوء أمام الجنيه المصري ، وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في حال المقارنة بختام تعاملات يوم أمس الخميس الأول من أغسطس ، وكان قد وصل سعر اليورو الأوروبي خلال تعاملات البنك الأهلي المصري إلى 18.22 جنيه مصري للشراء ، وكذلك مبلغ 18.42 جنيه مصري للبيع.

أسعار اليورو الأوروبي اليوم الجمعة في البنوك

  • البنك العقاري المصري العربي

18.399 جنيه مصري للشراء.

18.534 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

18.390 جنيه مصري للشراء.

18.506 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإستثمار العربي AIB

18.383 جنيه مصري للشراء.

18.534 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

18.240 جنيه مصري للشراء.

18.430 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

18.239 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي اليوناني

18.239 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

18.229 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

18.229 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

18.229 جنيه مصري للشراء.

18.426 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

18.228 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • بنك عودة

18.228 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

18.227 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

18.224 جنيه مصري للشراء.

18.551 جنيه مصري للبيع.

  • بنك كريدى أجريكول

18.223 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

18.218 جنيه مصري للشراء.

18.415 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

18.217 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

18.216 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الزراعي المصري

18.211 جنيه مصري للشراء.

18.450 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

18.207 جنيه مصري للشراء.

18.404 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

18.204 جنيه مصري للشراء.

18.340 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

18.200 جنيه مصري للشراء.

18.390 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

18.196 جنيه مصري للشراء.

18.393 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

18.196 جنيه مصري للشراء.

18.393 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

18.175 جنيه مصري للشراء.

18.382 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

18.171 جنيه مصري للشراء.

18.395 جنيه مصري للبيع.

  • بنك البركة

18.152 جنيه مصري للشراء.

18.446 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

18.140 جنيه مصري للشراء.

18.476 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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