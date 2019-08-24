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أسعار الذهب اليوم السبت 24- 8 – 2019 .. كسر حاجز الأسعار وارتفاعات حادة لأسعار المعدن النفيس عالميا بنهاية التداولات الأمريكية الأسبوعية .. وانعكاسها على الأسعار المحلية

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم السبت 24- 8 – 2019 .. كسر حاجز الأسعار وارتفاعات حادة لأسعار المعدن النفيس عالميا بنهاية التداولات الأمريكية الأسبوعية .. وانعكاسها على الأسعار المحلية
توقعات سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في نهاية تعاملات، وبلغت أسعار الذهب مستويات قرب 1437 دولار للأوقية مقتربة من مستوى المقاومة الهام عند مستوى 1546 دولار للأوقية، وطالما مستويات الأسعار أعلى من مستوى الدعم، بعدما تم الخروج من القناة السعرية الهابطة للمعدن الثمين، ولكن كلما اقترب الذهب من مستويات المقاومة الرئيسية على المدى المتوسط، سرعان ما يعاود الهبوط من جديد وقد ذكرنا سابقا في عدة تقارير ارتفاع الأسعار هو اللجوء للملاذ الآمن في ظل تعقيدات اقتصادية عالمية، وأخبار عن اقتراب الدخول في أزمة اقتصادية عالمية كبرى، بدت ملامحها تلوح في الأفق.

وبذلك يتوقع أن يتم تجربة الأسعار من جديد على المقاومة السعري عند مستوى 1546 دولار لللأوقية، وإذا فشلت الأسعار في الاستقرار أعلى المستويات السعرية للدعم، فمن الممكن التجربة على مستوى 1506 دولار للأوقية، فقد نعاود التجربة من جديد على دعم 1480 دولا للأوقية.

سعر الذهب اليوم وتوقعات أسعاره المستقبلية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

الملخص التقني لأسعار الذهب اللحظية

ويظن الكثيرين من المتعاملين على الذهب أن الذهب فقد بريقة كملاذ آمن، وذلك بعدما تراجعت أسعاره من مستوى 1350 دولار،في بداية العام الحالي، ولكن هذا على غير الحقيقة، فالذهب ما زال هو الحصان الرابح كملاذ آمن وسيظل هكذا لفترات طويلة، فالذهب هو مخزون القيمة الحقيقي في ظل أزمات مالية وجيو سياسية متوقعة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24803 إلى 806
عيار 22736 إلى 739
عيار 21703 إلى 705
عيار 18603 إلى 604
عيار 14469 إلى 470
عيار 12402 إلى 403
الأوقية24,987 إلى 25,058
الجنيه الذهب5,624 إلى 5,640
الكيلو803,429 إلى 805,714

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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