أسعار الذهب اليوم السبت 24- 8 – 2019 .. كسر حاجز الأسعار وارتفاعات حادة لأسعار المعدن النفيس عالميا بنهاية التداولات الأمريكية الأسبوعية .. وانعكاسها على الأسعار المحلية

سعر الذهب اليوم في نهاية تعاملات، وبلغت أسعار الذهب مستويات قرب 1437 دولار للأوقية مقتربة من مستوى المقاومة الهام عند مستوى 1546 دولار للأوقية، وطالما مستويات الأسعار أعلى من مستوى الدعم، بعدما تم الخروج من القناة السعرية الهابطة للمعدن الثمين، ولكن كلما اقترب الذهب من مستويات المقاومة الرئيسية على المدى المتوسط، سرعان ما يعاود الهبوط من جديد وقد ذكرنا سابقا في عدة تقارير ارتفاع الأسعار هو اللجوء للملاذ الآمن في ظل تعقيدات اقتصادية عالمية، وأخبار عن اقتراب الدخول في أزمة اقتصادية عالمية كبرى، بدت ملامحها تلوح في الأفق.

وبذلك يتوقع أن يتم تجربة الأسعار من جديد على المقاومة السعري عند مستوى 1546 دولار لللأوقية، وإذا فشلت الأسعار في الاستقرار أعلى المستويات السعرية للدعم، فمن الممكن التجربة على مستوى 1506 دولار للأوقية، فقد نعاود التجربة من جديد على دعم 1480 دولا للأوقية.

سعر الذهب اليوم وتوقعات أسعاره المستقبلية

الملخص التقني لأسعار الذهب اللحظية

ويظن الكثيرين من المتعاملين على الذهب أن الذهب فقد بريقة كملاذ آمن، وذلك بعدما تراجعت أسعاره من مستوى 1350 دولار،في بداية العام الحالي، ولكن هذا على غير الحقيقة، فالذهب ما زال هو الحصان الرابح كملاذ آمن وسيظل هكذا لفترات طويلة، فالذهب هو مخزون القيمة الحقيقي في ظل أزمات مالية وجيو سياسية متوقعة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 806 عيار 22 736 إلى 739 عيار 21 703 إلى 705 عيار 18 603 إلى 604 عيار 14 469 إلى 470 عيار 12 402 إلى 403 الأوقية 24,987 إلى 25,058 الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 الكيلو 803,429 إلى 805,714

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