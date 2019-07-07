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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 8-7-2019 فى المصانع المصرية وحديد عز يسجل أعلي سعر

كتب مصطفى أبو آدمفي آخر تحديث
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 8-7-2019 فى المصانع المصرية وحديد عز يسجل أعلي سعر
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أصبحت مواد البناء تشغل بال الكثير من المقبلين على الزواج أو أصحاب العمارات والتي يسعون أن يكون هناك مشروع سكني يدخل عليهم الربح الوفير، ولكن مع الزيادات التي نشهدها فأصبح هناك حالة من الركود فى التعاملات على الشراء والبيع، ولأن أسعار الحديد والأسمنت اليوم تشهد خمول فى المبيعات فقررنا أن ننشر لكم الأسعار فى جدول مستقل.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى المصانع المصرية

اسم الشركةاسم المنتجأقل سعرأعلى سعر
حديد عزعز11880 جنيهاً مصرياً11900 جنيهاً مصرياً
الدخيلة11880 جنيهاً مصرياً11900 جنيهاً مصرياً
حديد المصريينالمصريين11800 جنيهاً مصرياً11800 جنيهاً مصرياً
حديد بشايبشاي11830 جنيهاً مصرياً11850 جنيهاً مصرياً
الوطنية للصلبالعتال11800 جنيهاً مصرياً11850 جنيهاً مصرياً
حديد عطيةعطية11800 جنيهاً مصرياً11800 جنيهاً مصرياً
حديد المراكبيالمراكبي11740 جنيهاً مصرياً11750 جنيهاً مصرياً
حديد الكوميالكومي11600 جنيهاً مصرياً11600 جنيهاً مصرياً
حديد المعاديالمعادي11500 جنيهاً مصرياً11550 جنيهاً مصرياً
حديد العشريالعشري11500 جنيهاً مصرياً11525 جنيهاً مصرياً
حديد الجارحيالجارحي10150 جنيهاً مصرياً10100 جنيهاً مصرياً
حديد اركواركو9750 جنيهاً مصرياً9800 جنيهاً مصرياً
الجيوشي للصلبالجيوشي11600 جنيه11650 جنيه
مصر ستيلمصر ستيل11600 جنيه11650 جنيه

وبعد أن نشرنا لكم أسعار الحديد ننشر لكم سعر الأسمنت الآن من خلال هذا الجدول:

الشركةالمنتجأقل سعرأعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح865 جنيهاً مصرياً865 جنيهاً مصرياً
النصر830 جنيهاً مصرياً835 جنيهاً مصرياً
التحريرلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
أسمنت اسيوطالمهندسلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
الفهدلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
الصعيدلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
شركة صناعات مواد البناءالتعمير830 جنيهاً مصرياً830 جنيهاً مصرياً
أسمنت أسيك المنياأسيكلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
حورسلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
أسمنت النهضةالنهضة810 جنيهاً مصرياً815 جنيهاً مصرياً
الصخرة810 جنيهاً مصرياً815 جنيهاً مصرياً
أسمنت وادي النيلالمصريلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
لافارج للأسمنتالمخصوص840 جنيهاً مصرياً840 جنيهاً مصرياً
الممتازلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
أبو الهوللم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان815 جنيهاً مصرياً815 جنيهاً مصرياً
أسمنت العريشالعسكريلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
أسمنت سيناءسيناءلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
الشركة القومية للأسمنتالفاخرلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
السويس للأسمنتالسويس830 جنيهاً مصرياً830 جنيهاً مصرياً
أسمنت بورتلاند طرةطرةلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
تكنولم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
أسمنت حلوانحلوان845 جنيهاً مصرياً850 جنيهاً مصرياً
أسمنت شورىشورىلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
مصر بني سويفمصر بني سويفلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
السويديالسويدي865 جنيهاً مصرياً865 جنيهاً مصرياً
جنوب الواديجنوب الوادي815 جنيهاً مصرياً815 جنيهاً مصرياً
أسمنت بنى سويفتايتانلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
مصر للأسمنت قناالمسلة810 جنيهاً مصرياً815 جنيهاً مصرياً
الإسكندرية للأسمتالماكس885 جنيهاً مصرياً885 جنيهاً مصرياً
بلاديلم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
العامرية انترسمنتالعامريه عادة860 جنيهاً مصرياً865 جنيهاً مصرياً
البرج870 جنيهاً مصرياً875 جنيهاً مصرياً
الساحللم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر
الدلتالم يتم تحديد السعرلم يتم تحديد السعر

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عن الكاتب

مصطفى أبو آدم

مصطفي جابر مصطفي، كاتب وحاصل علي ماجستير في القانون جامعة طنطا، أهوي الكتابة وبالأخص فى مجال الاقتصاد والرياضة

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