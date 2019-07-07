أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 8-7-2019 فى المصانع المصرية وحديد عز يسجل أعلي سعر

أصبحت مواد البناء تشغل بال الكثير من المقبلين على الزواج أو أصحاب العمارات والتي يسعون أن يكون هناك مشروع سكني يدخل عليهم الربح الوفير، ولكن مع الزيادات التي نشهدها فأصبح هناك حالة من الركود فى التعاملات على الشراء والبيع، ولأن أسعار الحديد والأسمنت اليوم تشهد خمول فى المبيعات فقررنا أن ننشر لكم الأسعار فى جدول مستقل.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى المصانع المصرية
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|عز
|11880 جنيهاً مصرياً
|11900 جنيهاً مصرياً
|الدخيلة
|11880 جنيهاً مصرياً
|11900 جنيهاً مصرياً
|حديد المصريين
|المصريين
|11800 جنيهاً مصرياً
|11800 جنيهاً مصرياً
|حديد بشاي
|بشاي
|11830 جنيهاً مصرياً
|11850 جنيهاً مصرياً
|الوطنية للصلب
|العتال
|11800 جنيهاً مصرياً
|11850 جنيهاً مصرياً
|حديد عطية
|عطية
|11800 جنيهاً مصرياً
|11800 جنيهاً مصرياً
|حديد المراكبي
|المراكبي
|11740 جنيهاً مصرياً
|11750 جنيهاً مصرياً
|حديد الكومي
|الكومي
|11600 جنيهاً مصرياً
|11600 جنيهاً مصرياً
|حديد المعادي
|المعادي
|11500 جنيهاً مصرياً
|11550 جنيهاً مصرياً
|حديد العشري
|العشري
|11500 جنيهاً مصرياً
|11525 جنيهاً مصرياً
|حديد الجارحي
|الجارحي
|10150 جنيهاً مصرياً
|10100 جنيهاً مصرياً
|حديد اركو
|اركو
|9750 جنيهاً مصرياً
|9800 جنيهاً مصرياً
|الجيوشي للصلب
|الجيوشي
|11600 جنيه
|11650 جنيه
|مصر ستيل
|مصر ستيل
|11600 جنيه
|11650 جنيه
وبعد أن نشرنا لكم أسعار الحديد ننشر لكم سعر الأسمنت الآن من خلال هذا الجدول:
|الشركة
|المنتج
|أقل سعر
|أعلى سعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|865 جنيهاً مصرياً
|865 جنيهاً مصرياً
|النصر
|830 جنيهاً مصرياً
|835 جنيهاً مصرياً
|التحرير
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|الفهد
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|الصعيد
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|830 جنيهاً مصرياً
|830 جنيهاً مصرياً
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|حورس
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|أسمنت النهضة
|النهضة
|810 جنيهاً مصرياً
|815 جنيهاً مصرياً
|الصخرة
|810 جنيهاً مصرياً
|815 جنيهاً مصرياً
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|840 جنيهاً مصرياً
|840 جنيهاً مصرياً
|الممتاز
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|أبو الهول
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|815 جنيهاً مصرياً
|815 جنيهاً مصرياً
|أسمنت العريش
|العسكري
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|أسمنت سيناء
|سيناء
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|السويس للأسمنت
|السويس
|830 جنيهاً مصرياً
|830 جنيهاً مصرياً
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|تكنو
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|أسمنت حلوان
|حلوان
|845 جنيهاً مصرياً
|850 جنيهاً مصرياً
|أسمنت شورى
|شورى
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|السويدي
|السويدي
|865 جنيهاً مصرياً
|865 جنيهاً مصرياً
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|815 جنيهاً مصرياً
|815 جنيهاً مصرياً
|أسمنت بنى سويف
|تايتان
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|810 جنيهاً مصرياً
|815 جنيهاً مصرياً
|الإسكندرية للأسمت
|الماكس
|885 جنيهاً مصرياً
|885 جنيهاً مصرياً
|بلادي
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|العامرية انترسمنت
|العامريه عادة
|860 جنيهاً مصرياً
|865 جنيهاً مصرياً
|البرج
|870 جنيهاً مصرياً
|875 جنيهاً مصرياً
|الساحل
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
|الدلتا
|لم يتم تحديد السعر
|لم يتم تحديد السعر
التعليقات