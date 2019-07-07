أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 8-7-2019 فى المصانع المصرية وحديد عز يسجل أعلي سعر

أصبحت مواد البناء تشغل بال الكثير من المقبلين على الزواج أو أصحاب العمارات والتي يسعون أن يكون هناك مشروع سكني يدخل عليهم الربح الوفير، ولكن مع الزيادات التي نشهدها فأصبح هناك حالة من الركود فى التعاملات على الشراء والبيع، ولأن أسعار الحديد والأسمنت اليوم تشهد خمول فى المبيعات فقررنا أن ننشر لكم الأسعار فى جدول مستقل.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى المصانع المصرية

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر حديد عز عز 11880 جنيهاً مصرياً 11900 جنيهاً مصرياً الدخيلة 11880 جنيهاً مصرياً 11900 جنيهاً مصرياً حديد المصريين المصريين 11800 جنيهاً مصرياً 11800 جنيهاً مصرياً حديد بشاي بشاي 11830 جنيهاً مصرياً 11850 جنيهاً مصرياً الوطنية للصلب العتال 11800 جنيهاً مصرياً 11850 جنيهاً مصرياً حديد عطية عطية 11800 جنيهاً مصرياً 11800 جنيهاً مصرياً حديد المراكبي المراكبي 11740 جنيهاً مصرياً 11750 جنيهاً مصرياً حديد الكومي الكومي 11600 جنيهاً مصرياً 11600 جنيهاً مصرياً حديد المعادي المعادي 11500 جنيهاً مصرياً 11550 جنيهاً مصرياً حديد العشري العشري 11500 جنيهاً مصرياً 11525 جنيهاً مصرياً حديد الجارحي الجارحي 10150 جنيهاً مصرياً 10100 جنيهاً مصرياً حديد اركو اركو 9750 جنيهاً مصرياً 9800 جنيهاً مصرياً الجيوشي للصلب الجيوشي 11600 جنيه 11650 جنيه مصر ستيل مصر ستيل 11600 جنيه 11650 جنيه

وبعد أن نشرنا لكم أسعار الحديد ننشر لكم سعر الأسمنت الآن من خلال هذا الجدول: