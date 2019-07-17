أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17 – 7 – 2019 في الشركات والمصانع المصرية

إن البحث عن أسعار الحديد والأسمنت يعد من أكثر الأمور التي يقوم الملايين من الأشخاص بالبحث عنها بشكل يومي، وذلك لأهمية تلك العناصر للكثير من الشركات والمصانع واستخداماتها المتعددة، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية نقوم بتقديم تقرير فيما يتعلق بأحدث وأدق أسعار الحديد والأسمنت الموجودة في مختلف المصانع والشركات العاملة داخلة جمهورية مصر العربية، وذلك لليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يوليو 2019.
أسعار الحديد اليوم الأربعاء
ومن الجدير بالذكر أنه من بداية الشهر الجاري، قد شهدت أسعار كل من الحديد والأسمنت حالة من الهدوء والثبات، في مختلف المصانع والشركات المختلفة، وقد رجع ذلك إلى قرار الخاص بمصانع الحديد المصرية والذي قد نص على تخفيض سعر طن الحديد بنسب تقارب 300 جنيه.
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700
أسعار الأسمنت في الشركات والمصانع
|اسم الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|880
|870
|870
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|835
|838
|840
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|828
|830
|833
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|835
|838
|838
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|835
|838
|838
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|855
|860
|860
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|840
|860
|860
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|823
|823
|825
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|825
|828
|828
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|825
|828
|828
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|845
|843
|845
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|823
|825
|825
|أسمنت العريش
|العسكري
|828
|830
|833
|أسمنت سيناء
|سيناء
|828
|833
|833
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|833
|833
|835
|السويس للأسمنت
|السويس
|840
|840
|840
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|850
|850
|850
|أسمنت حلوان
|حلوان
|850
|853
|850
|أسمنت شورى
|شورى
|828
|838
|838
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|840
|855
|858
|أسمنت السويدي
|السويدي
|880
|870
|873
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|823
|825
|825
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|823
|825
|825
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