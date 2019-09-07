أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب في مصر
أخبار إقتصادية

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 في مصر والسعودية بمحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم

بواسطة عبدالعزيز على 0


ماذا حدث لأسعار الذهب في محلات الصاغة؟ أصبح السؤال الأبرز من قبل الكثير من المواطنين تزامناً مع سعر الأوقية عالمياً الذي شهد العديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية، سواء ارتفاع بشكل مفاجئ أو إنخفاض في قيمته، جدير بالذكر أيضاً أن أسعار الذهب ارتفعت في شهر أغسطس بنحو 47 جنيه للجرام، وشهد الأصفر وقتها أرقام تاريخية لم يُسجلها من قبل، وفي الشهر الجاري أعلى سعر سجله عيار 21 يوم الخميس الماضي بنحو 713 جنيه في بداية التعاملات، بينما سجل الآن السبت 695 جنيه للجرام.



أسعار الذهب اليوم في مصر

في بداية التعاملات شهدت أسعار الذهب انخفاض جديد بنحو 3 جنيه للجرام، ثم واصل الأصفر تراجعه في منتصف التعاملات بنحو 2 جنيه للجرام ليصل إجمالي قيمة التراجع بنحو 5 جنيه للجرام، واستقرت في التعاملات المسائية طبقاً لسعر الأوقية الحالي الذي بلغ 1508 دولار،



الوحدةأسعار الذهب بالجنيه المصري
عيار 24792 إلى 794
عيار 22726 إلى 728
عيار 21693 إلى 695
عيار 18594 إلى 596
عيار 14462 إلى 463
عيار 12396 إلى 397
الجنيه الذهب5,544 إلى 5,560
الأونصة24,631 إلى 24,702
كيلو الذهب792,000 إلى 794,286

الأسعار غير شاملة قيمة المصنعية، مع مراعاة بأن من الممكن أن تشهد أسعار الذهب تفاوت بسيط من محل صائغ لأخر.



أسعار الذهب اليوم في السعودية

شهدت كافة أعيرة الذهب في بداية التعاملات الصباحية ارتفاع قليل في سعر الذهب بالسعودية مقارنةً بآخر سعر اختتمت به محلات الصاغة أمس، وواصل الأصفر ارتفاعه بشكل طفيف ليُسجل وفق آخر تقارير عيار 24 بنحو 181.81 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب 1273 ريال، وسجل عيار 18 للجرام 136.36 ريال، بينما سجل عيار 21 وهو الأبرز 159.08 ريال.



سوف يهمك:



عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف


    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد