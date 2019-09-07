آخر تطورات أسعار الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 في مصر والسعودية بمحلات الصاغة







ماذا حدث لأسعار الذهب في محلات الصاغة؟ أصبح السؤال الأبرز من قبل الكثير من المواطنين تزامناً مع سعر الأوقية عالمياً الذي شهد العديد من الاضطرابات خلال الفترة الماضية، سواء ارتفاع بشكل مفاجئ أو إنخفاض في قيمته، جدير بالذكر أيضاً أن أسعار الذهب ارتفعت في شهر أغسطس بنحو 47 جنيه للجرام، وشهد الأصفر وقتها أرقام تاريخية لم يُسجلها من قبل، وفي الشهر الجاري أعلى سعر سجله عيار 21 يوم الخميس الماضي بنحو 713 جنيه في بداية التعاملات، بينما سجل الآن السبت 695 جنيه للجرام.







أسعار الذهب اليوم في مصر

في بداية التعاملات شهدت أسعار الذهب انخفاض جديد بنحو 3 جنيه للجرام، ثم واصل الأصفر تراجعه في منتصف التعاملات بنحو 2 جنيه للجرام ليصل إجمالي قيمة التراجع بنحو 5 جنيه للجرام، واستقرت في التعاملات المسائية طبقاً لسعر الأوقية الحالي الذي بلغ 1508 دولار،







الوحدة أسعار الذهب بالجنيه المصري عيار 24 792 إلى 794 عيار 22 726 إلى 728 عيار 21 693 إلى 695 عيار 18 594 إلى 596 عيار 14 462 إلى 463 عيار 12 396 إلى 397 الجنيه الذهب 5,544 إلى 5,560 الأونصة 24,631 إلى 24,702 كيلو الذهب 792,000 إلى 794,286

الأسعار غير شاملة قيمة المصنعية، مع مراعاة بأن من الممكن أن تشهد أسعار الذهب تفاوت بسيط من محل صائغ لأخر.







أسعار الذهب اليوم في السعودية

شهدت كافة أعيرة الذهب في بداية التعاملات الصباحية ارتفاع قليل في سعر الذهب بالسعودية مقارنةً بآخر سعر اختتمت به محلات الصاغة أمس، وواصل الأصفر ارتفاعه بشكل طفيف ليُسجل وفق آخر تقارير عيار 24 بنحو 181.81 ريال، بينما سجل الجنيه الذهب 1273 ريال، وسجل عيار 18 للجرام 136.36 ريال، بينما سجل عيار 21 وهو الأبرز 159.08 ريال.





