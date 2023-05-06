بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر رابط خدمة التسجيل الإلكتروني من يوم غداً الأحد 8 مايو 2023

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم بدء التسجيل لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي عبر خدمة التسجيل الإلكتروني، اعتباراً من يوم غداً الأحد الموافق 8 مايو 2023. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل الإلكتروني تتطلب بعض البيانات الشخصية للطالب أو الطالبة ووالديه أو ولي أمره.

حيث سيتم إرسال الرابط الخاص بالخدمة تباعاً على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل، وسيتم توفير التعليمات اللازمة لإتمام عملية التسجيل. وسيكون هذا الرابط متاحاً للتسجيل خلال فترة محددة، ويجب على الأولياء والمؤهلين للتسجيل الالتزام بالمواعيد المحددة لإتمام عملية التسجيل.

ونوهت الوزارة بأنه يجب على الأولياء والمؤهلين للتسجيل الالتزام بالمواعيد المحددة لإتمام عملية التسجيل، وعدم تأخيرها حتى لا يتعرض الطلاب والطالبات لأي تأخير في الالتحاق بالمدارس.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تيسير عملية التسجيل للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتوفير الوقت والجهد، كما تساعد في تحديث البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات في النظام التعليمي الحكومي.

حيث تأتي خدمة التسجيل الإلكتروني لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم لتسهيل إجراءات التسجيل وتحديث بيانات الطلاب والطالبات في النظام التعليمي الحكومي، ولتحسين جودة التعليم وتطوير النظام التعليمي، وكذا توفير أفضل فرص التعليم للطلاب والطالبات داخل المملكة.