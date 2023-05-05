التعليم السعودي يُعلن تسجيل طلاب الروضة في نظام نور وفقًا للخطة الزمنية

كشف التعليم السعودي خلال الساعات الأخيرة الماضية عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب؛ لذا سوف نوضح اليوم طريقة تسجيل طلاب الروضة في نظام نور، بالتزامن مع بدء استقبال طلبات أولياء الأمور؛ لتسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية والمدارس الأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وغيرهم، على أن يتم ذلك من خلال نظام نور التعليمي.

طريقة تسجيل طلاب الروضة في نظام نور

يعد موقع نور الموقع الرسمي المعتمد من جانب وزارة التعليم الذي يتم بواسطته تسجيل الطلاب المستجدين؛ وذلك للالتحاق بمرحلة الروضة أو الصف الأول الابتدائي.

وقد تأتي خطوات تسجيل طلاب الروضة في نظام نور كما يلي:-

الولوج إلى موقع نظام نور التعليمي وتسجيل الدخول بشكل صحيح. النقر فوق أيقونة “تسجيل ولي الأمر”. يتم تدوين اسم المستخدم الخاص بولي الأمر وكلمة المرور، وكتابة رمز التحقق ثم النقر على “التالي”. من بين الخيارات المتاحة والظاهرة أمامك يتم تحديد “تسجيل طالب جديد”. ينبغي إدخال جميع البيانات والمعلومات الأساسية المطلوبة. يتم إدخال صلة القرابة بين ولي الأمر والطالب المستجد. يتم تحديد الفصل والمرحلة الدراسية المرغوب تسجيل الطالب المستجد بها. النقر على أيقونة التالي؛ لاستكمال إدخال بيانات الطالب المستجد. اختيار المؤسسة التعليمية وإدخال كافة البيانات الخاصة بها، مثل اسم المدرسة والمدينة والإدارة التعليمية التابعة لها. الاطلاع على كافة الشروط ثم النقر على “موافق”. مراجعة الخطوات وإنهائها ثم النقر على “تسجيل”.

شروط تسجيل طلاب الروضة لعام 1445

أوضحت الوزارة لأولياء الأمور الشروط الواجب توافرها؛ لإتمام إجراءات تسجيل أبنائهم في مرحلة الروضة، والتي تثبت أهلية الطالب للالتحاق بتلك المرحلة، ومنها:-