موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 1445 وأهم المستندات المطلوبة

بالتزامن مع نهاية العام الدراسي الجاري؛ يحظى موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 1445 باهتمام كبير من جانب أولياء الأمور، حيث تحرص وزارة التعليم السعودي سنويًا على إعلان الموعد الرسمي؛ لبدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين، وتكشف عن شروط وخطوات تسجيل الطلاب الجدد، وذلك بأولى مراحل العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي لعام 1445

وزارة التعليم السعودي هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي، وعادةً ما تقوم بفتح باب الانضمام للصف الأول في شهر يوليو أو شهر أغسطس، وذلك من خلال منصة نور التعليمية.

حيث تعد منصة نور التعليمية الإلكترونية من المنصات الرسمية التابعة للوزارة، والتي من خلالها يتم الحصول على عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم، ومن بينها تسجيل الطلاب المستجدين.

شروط التسجيل للصف الأول الابتدائي عبر نور

أوضحت وزارة التعليم أنه حتى تتم عملية التسجيل بشكل صحيح، لا بد من استيفاء الطلاب الجدد لمجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بعملية التسجيل عبر منصة نور التعليمية، والتي تم حصرها فيما يلي:-

أن يكون عمر الطفل أثناء التقديم حوالي 6 أعوام أو أقل بـ 90 يومًا كحد أقصى.

أما الأطفال الذين قد تجاوزت أعمارهم الـ 6 أعوام بمقدار 180 يومًا كحد أدنى، يستوجب ليتمكنوا من التقديم إحضار شهادة من الروضة.

شهادة الروضة لا بد وأن تكون رسمية تابعة للحكومة السعودية، أو روضة أهلية وموثقة تثبت دراسة الطفل بها.

كما أنه لا بد من تقديم استمارة النمائية.

المستندات والأوراق المطلوبة

تم تحديد المستندات الرسمية والأوراق، التي بموجبها يتم قبول الطفل بأولى مراحل التعليم الأساسي بأحد مدارس المملكة الحكومية، وهي كما يلي:-