وقت دوام المدارس الصباحي 1444 الابتدائية والروضة رسميًا وزير التعليم السعودي يؤكد عودة المدارس حضوريًا غدًا

وزارة التعليم قامت بالإعلان عن التفاصيل التي تخص الدراسة بالعام الجديد 1444، ولقد اعتمدت تقويماً دراسياً به جميع المواعيد، والمتواجد به أيضاً جدول الإجازات كاملة، وكافة الأشياء التي يحتاج لها الطلاب حول الدراسة فالتقويم لا ينقصه شيء، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنجيب متى تبدأ الدراسة للابتدائي والروضة وفقاً للمحدد من وزارة التعليم.

وقت دوام المدارس الصباحي

إن الدراسة تبدأ لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي وكافة المراحل بتاريخ 28 من شهر أغسطس، ولم يتبقى على عودتهم سوى ساعات قليلة، ويوافق هذا التاريخ هجرياً بداية شهر صفر وذلك وفقاً للمعلن من وزارة التعليم، وستكون العودة حضوري لكافة المراحل بهذا العام.

عدد الحصص للمرحلة الابتدائية

إن عدد الحصص الخاصة بالمرحلة الابتدائية وفقاً للخطة المحددة من وزارة التعليم بأنه سيكون 198 حصة، ويطبق النظام الحديث عليهم ويقسم العام ثلاثة ترم، كما يضاف لهم بعض المواد للبرنامج التعليمي وتوزع الحصص على الأسبوع بشكل نسبي، مما يعدل النقص الذي يحدث مع إضافة المواد الجديدة وتحذف الأخرى بشكل يكون متوافق مع رؤية الوزارة.

وقد كشفت وزارة التعليم عن التخصيص لعدد 16 حصة للتعليم عن بعد و15 حصة تكون للنشاط المدرسي، كما أنها كشفت عن المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية من مادة المهارات المضافة للصف الرابع الخامس والسادس، والتي تكون بمقدار حصتين بشكل أسبوعي، والمهارات الحياتية حصة أسبوعية للصفوف الابتدائية كافة، واللغة الإنجليزية من بداية الصف الأول تكون حصتين بشكل أسبوعي.

حصص الابتدائي بمدارس تحفيظ القرآن

إن مقدار الحصص للمرحلة الابتدائية بمدارس تحفيظ القرآن 220 حصة، تقسم على ثلاثة ترم، منها حصص تخص النشاط الأسبوعي 18 حصة يقضيها الطلاب بالتعليم عن بعد، بكافة مدارس تحفيظ القرآن المنتشرة والمشهورة بجميع أنحاء المملكة، إذ أن الإعلان الصادر من الوزارة شامل كافة التعديلات التي ساعدت بتغيير شكل التعليمي بجميع المدارس والمراحل.

الخطة الدراسية المطورة

وزارة التعليم تعمل بجميع جهودها على القيام بوضع خطة لتطوير التعليم بالمملكة، وذلك استناداً على تجارب الدول المتقدمة في التعليم، كما أنه قد تم الدراسة لجميع المسودات قبل أن يتم الإعلان بشكل النهائي عن تلك الخطط التعليمية لجميع المدارس والمراحل التعليمية بالسعودية، وبإمكان الزوار من المعلمين أو الطلاب ومعهم أولياء الأمور أو حتى من يعملوا بقطاعات التعليم من الكوادر أن يعرفوا جميع التفاصيل الخاصة بالخطة الدراسية الجديدة، وهذا عبر الرابط الرسمي الموضوع من الوزارة.