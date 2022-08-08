هتبدأ 11 أغسطس.. مؤشرات تنسيق كلية الطب 2022 في المرحلة الأولى

ازداد البحث من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية عن مؤشرات تنسيق كليات الطب 2022، التي سوف يلتحق بها طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، وذلك عقب أن أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيان ينص على بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2022، على أن يكون ذلك من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022، على أن يستمر حتى أربعة أيام ، أي إلى يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

مؤشرات تنسيق كليات الطب 2022

وأما فيما يخص مؤشرات تنسيق كليات الطب 2022، فقد قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صدر عنها إن الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الأولى لطلبة وطالبات الشعبة العلمية للعام 2022، من المتوقع أن يصل إلى 365 درجة، أي ما يعادل نسبة 89.02% فيما أكثر من ذلك باعتبارها الحد الأدنى، وذلك لحوالي 22 ألفًا و475 طالبة وطالب. على مستوى المحافظات.

تنسيق كليات الطب 2022

ووفقًا لنتائج البحث عن تنسيق كليات الطب عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لكافة الشعب في تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى من العام 2022، فإنه قد أوضحت وزارة التعليم العالي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”،عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات باعتبارها أحد البيانات الأرشيفية لها، فيما يخص تنسيق الأعوام الماضية، وجاءت الحدود الدنيا لكليات الطب في كافة محافظات وجامعات مصر 2021 كالتالي:

الحد الأدنى لكلية طب المنصورة 386.0 درجة.

الحد الأدنى لكلية طب الزقازيق 382.0 درجة .

382.0 الحد الأدنى لكلية طب الإسكندرية.

381 درجة الحد الأدنى لكلية طب طنطا.

381 درجة الحد الأدنى لكلية طب كفر الشيخ.

380 درجة الحد الأدنى لكلية طب القاهرة.

379 درجة الحد الأدنى لكلية طب بورسعيد.

378 درجة الحد الأدنى لكلية طب عين شمس.

378 درجة الحد الأدنى لكلية طب المنوفية بشبين الكوم.

377 درجة الحد الأدنى لكلية طب بنها.

376 درجة الحد الأدنى لكلية طب جنوب الوادي.

376 درجة الحد الأدنى لكلية طب حلوان.

375 درجة الحد الأدنى لكلية طب سوهاج.

الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022