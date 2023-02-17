رابط فحص نتائج الصف الثالث متوسط تمهيدي 2023 في عموم العراق

يترقب جميع طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط إعلان نتائج امتحانات الدور التمهيدي 2023 الخارجي في عموم محافظات العراق، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن قرب الإنتهاء من جميع أعمال تقدير الدرجات داخل كافة مراكز التصحيح بالمحافظات، كما تم التنويه بأن نتائج الثالث متوسط سوف تُعلن إلكترونياً من خلال الروابط الرسمية التابعة للوزارة، كما سيتم إعلان النتائج ورقياً من خلال المؤسسات التعليمية التابع لها الطلاب، كذلك أيضا النتائج سوف تعلن حسب إنتهاء المحافظة من أعمال تقدير الدرجات، لذلك سوف تظهر النتائج حسب المحافظات.

وزارة التربية العراقية

بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بإعلان نتائج امتحانات الصف السادس الإبتدائي الدور التمهيدي 2023 في عموم المحافظات، وأصبح الشغل الشاغل لدى جميع طلاب الثالث المتوسط هو معرفة نتائج امتحانات التمهيدي وطرق الإستعلام عن النتائج، جدير بالذكر أن أمتحانات الصف الثالث المتوسط قد انطلقت في عموم العراق يوم الأحد الموافق 5 شباط 2023 واستمرت حتى يوم الإثنين الموافق 13 شباط بأداء الطلاب امتحان مادة الفيزياء بالنسبة لطلاب الدراسة الكردية، وقد أشارت وزارة التربية العراقية بأن مراز التصحيح بالمحافظات قد بدأت في أعمال تقدير الدرجات فور انتهاء الطلاب من تأدية الإمتحان، وذلك حتى يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، كما تمت التنويه على جميع الطلاب الناجحين بضرورة تقدير الأوراق المطلوبة إلى المدارس المتقدم إليها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك حتى يتم رفع الوثائق إلى قسم الإمتحانات.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2023

من المنتظر الكشف عن نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط تمهيدي 2023 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم إعلان النتائج فور انتهاء أعمال الفحص وتقدير الدرجات بمراكز التصحيح، جدير بالذكر أن النتائج سوف تعلن بكل محافظة على حدى، حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات متابعة الإستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية على شبكة الإنترنت، جدير بالذكر أن نتائج الإمتحانات يتم نشرها من خلال جوجل درايف، حيث يتم عرض النتيجة من خلال ملفات pdf، وذلك حتى يسهل الإستعلام عن النتيجة من خلال الإسم والرقم الإمتحاني الخاص بالطالب، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بدوام النجاح والتفوق.