ميعاد إعلان امتحانات نهاية العام للنقل والإعدادية

أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بأنه تم تشديد الإجراءات على جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات بإعلان جداول اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2023 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة، أي قبل إجازة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ في 21 أبريل الجاري.

مصدر بالتعليم يؤكد تفادي الامتحانات في الاعياد

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وأوضح المصدر أنه سيتم أخذ الإجازات الرسمية في الاعتبار أثناء إعداد جداول الامتحانات وإنشاء الأسئلة المطلوبة، وذلك وفقًا للمواصفات الفنية لورقة الامتحان المعتمدة من وزارة التربية والتعليم لكل صف دراسي.

تجدر الاشارة إلى أنه قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حظر عقد الاختبارات العملية أو التقييمات العملية للأنشطة الصفية (الأساسية والاختيارية) وأداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023 خلال الفترة بين 9 و16 أبريل، وذلك تفاديًا لأيام أعياد الإخوة المسيحيين، وفقًا لمصدر مسؤول بالوزارة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

وضعت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 في الخريطة الزمنية للصفوف الدراسية، وأكدت في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما يتم تداوله من أخبار حول تقديم موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر أبريل 2023 بدلاً من مايو 2023، مؤكدة عدم صدور أي قرارات بهذا الصدد.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

تم تعديل موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، ومن المتوقع أن تبدأ امتحانات الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي والصف السادس الابتدائي في 6 مايو 2023. وسيتم الإعلان عن جداول الامتحانات للصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي من قبل وزارة التربية والتعليم، وستقام الامتحانات وفقًا للجدول الزمني الذي يحدده كل محافظة لامتحانات الشهادة الإعدادية.