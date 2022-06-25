موعد ظهور نتائج الاختبارات التحريرية النهائية الفصل الدراسي الثالث بالسعودية

يشهد طلاب وطالبات كافة المراحل التعليمية بدء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث لعام 1443- 2022 بدء من الغد الأحد 26 يونيو 2022 الموافق 27 ذي القعدة 1443، وذلك على أن تستمر مدة الاختبارات حتى نهاية الأسبوع أي حتى الخميس 30 يونيو 2022، وهو ما زاد من تساؤلات كافة الطلاب وأولياء الأمور على موعد ظهور نتائج الاختبارات التحريرية النهائية لهذا الفصل الدراسي الأخير.

موعد ظهور نتائج الاختبارات التحريرية النهائية

أوضحت وزارة التعليم العام عن بدء استعدادها وتجهيزها للاختبارات التجريرية النهائية غدًا الأحد 27 ذي القعدة 1443 بشكل حضوري لكافة طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، وقد حرصت الوزارة خلال ذلك على مخاطبة كافة المدارس في المملكة على المتابعة الدورية لسير عملية الاختبارات مع الحرص على الانتهاء من استخراج النتائج وجداول كشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس المقبل الموافق الأول من ذي الحجة، وبهذا فإن موعد ظهور نتائج الاختبارات التحريرية النهائية سوف يكون في الخميس 30 يونيو 2022.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية

مع الإعلان عن موعد ظهور نتائج الاختبارات في المملكة العربية السعودية، أوضحت وزارة التعليم العام عن آلية الاستعلام عن درجات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة من خلال اتباع الخطوات التالية: