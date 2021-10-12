موضع تعبير جاهز للطلبة عن نصر أكتوبر العظيم 1973

انتصار أكتوبر العظيم يظل الاحتفال به على مدار شهر أكتوبر ويتم الاحتفال به على كافة الأصعدة ومع بداية العام الدراسي يكون من أولى موضوعات التعبير التي يتم القيام بها من قبل الطلبة والتي يحرص عليها معلم اللغة العربية في مختلف المراحل حتى يتعرف الطلبة على أهمية هذا النصر وما يمثله للجميع من رفعة للبلاد وكرامة لكل مصري.

موضع تعبير

يحتاج الطلبة إلى بعض القواعد في كتابة موضوعات التعبير حتى يكون الموضوع مكتمل العناصر ويتمكن الطالب من تحقيق درجة جيدة به ومن هذه القواعد:

يتم كتابة مقدمة عن الموضوع.

تقسيم الموضوع إلى فقرات بعناوين جانبية.

يتم وضع بعض الجمل الاستشهادية من القرآن أو الأحاديث أو أبيات الشعر.

يتم كتابة خاتمة جيدة للموضوع.

موضوع تعبير عن نصر أكتوبر

نصر أكتوبر العظيم هو ملحمة تاريخية سطرها المصري بيده بداية من رئيس الدولة وحتى أصغر الجنود، كانت أجسادهم فداء الوطن وكانت دماؤهم تنزف من أجل أرضها.

أكتوبر ملحمة تاريخية

لقد كان نصر أكتوبر ملحمة تاريخية وأصبحت من الدروس التي يتم تناولها في العسكرية في مختلف أنحاء العالم.

تمكن الجنود المصريين من استعادة الأرض واالعرض والشرف والكرامة وهزيمة الأعداء وتراجعهم.

تم الإعلان عن أولى التحركات العسكرية يوم السادس من أكتوبر والذي وافق يوم العاشر من رمضان عام 1973.

تمكن المصريين البواسل من الضباط والجنود من التوغل في الأراضي في منطقة سيناء التي سيطر عليها العدو في ست ساعات.

حطم المصريين خط بارليف المنيع وانطلقوا لتحرير الأرض مضحين بكل غالي ونفيس بأنفسهم.

أكتوبر النصر أو الشهادة

كانت أمنية الجندي والضابط من أكبر رتبة إلى أصغرها في الجيش المصري هي تحقيق النصر حتى ولو استشهد الجميع فداء للتراب الغالي ونال الكثيرين ما تمنى واستشهد الكثيرين بعد أن سطر كل منهم ملحمة لا تتسع الأوراق لكتابتها.

في الختام استرد الشعب المصري أرضه وكرامته وحقق المستحيل أسطورة خط بارليف الذي لا يقهر.