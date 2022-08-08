“من العام القادم في الجامعات السعودية” قرارات هامة جديدة تخص التقويم الدراسي 1444 للجامعات

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي 1444 وبعض القرارات الجديدة التي سيتم تنفيذها في الجامعات بدايةً من العام المقبل من بينها إلغاء شرط الخمس سنوات على القبول في الجامعات، ويمكنك التعرف علي التقويم الدراسي ١٤٤٤ بعد التعديل، وقرارات أخرى تساعد طلاب المرحلة الثانوية في الاستعداد للدراسة في الجامعات، وكان الطلاب الخريجين من الصف الثالث الثانوي قد بدأوا التسجيل في الكليات والجامعات بحسب مجموع الدرجات التي حصلوا عليها بعد انتهاء الاختبارات وظهور النتائج وينتظرون الآن نتائج القبول.

قرارات العام القادم في الجامعات

هناك قرارات جديدة أعلنتها وزارة التعليم للعمل بها بداية من العام المقبل في جميع الجامعات الخاصة والحكومية ومن أهمها ما يلي:

اعتماد الجامعات السعودية نظام الثلاث فصول دراسية في العام الدراسي الواحد على أن يستمر الفصل الدراسي لمدة 13 أسبوع.

يكون التسجيل في جميع الجامعات السعودية عبر بوابة القبول الموحد للجامعات.

إضافة تقدير جديد في الجامعات وهو ” E “ ويعني معفي من دخول الاختبارات.

إلغاء شرط عدم مرور خمس سنوات بعد انتهاء الثانوية العامة قبل التسجيل في الجامعة.

طلاب المرحلة الثانوية يمكنهم حضور بعض المحاضرات في الجامعات في التخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها.

يستطيع الطلاب في المرحلة الثانوية دراسة بعض المقررات العامة في الجامعات وهو يدرس في المرحلة الثانوية.

عند الالتحاق بالجامعة يتمكن الطالب الجامعي من الحصول على شهادتي بكالوريوس من جامعات مختلفة في نفس الوقت.

يستمر نظام إلحاق الطلاب في الجامعات اعتماداً على المؤهل ومجموعة الدرجات التي حصلوا عليها في الصف الثالث الثانوي.

بداية التقويم الدراسي 1444

وفقاً للتقويم الدراسي 1444 سوف تبدأ الدراسة في جميع المدارس والجامعات بدايةً من يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر 1444 والموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس 2022 وهو موعد عودة كل من الطلاب والمعلمين إلى المدارس.

أما موعد عودة الاداريين إلى المدارس في التقويم الدراسي الجديد بدايةً من يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر محرم 1444 والموافق الثاني والعشرين من أغسطس 2022، وينتهي العام الدراسي في الرابع من ذي الحجة 1444.