ما هى مواد علمي ومواد ادبي للصف الثانى الثانوي

الكثير من الطلاب لا يعرفون ما هى مواد علمي و مواد أدبي الان سوف نعرض عليكم مواد (علمي و أدبي) وهذا الموضوع يبحث عنه الكثير من الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

أولاً: يوجد مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين ( العلمية والأدبية) وهذه المواد تضاف درجاتها للمجموع الكلى

وهم 4 مواد:

1- اللغة العربية

2-اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية)

3-اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)

4-الرياضيات وتشمل (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات)

ثانيا: المواد التى لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى

وهم 4 مواد:

1- التربية الدينية

2-التربية الوطنية

3-الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

4-التربية الرياضية

ثالثا: مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى

وهم 4 مواد:

1-التاريخ

2-الجغرافيا

3-علم النفس والاجتماع

4-الفلسفة والمنطق

رابعا: مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى

وهم 4 مواد :

1-الكيمياء

2-الفيزياء

3-الأحياء

4-تطبيقات رياضية

ونتمنى لكم التوفيق للجميع