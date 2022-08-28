أخبار التعليم

ما هى مواد علمي ومواد ادبي للصف الثانى الثانوي

عبد الرحمن محمد ربيع

الكثير من الطلاب لا يعرفون ما هى مواد علمي و مواد أدبي الان سوف نعرض عليكم مواد (علمي و أدبي) وهذا الموضوع يبحث عنه الكثير من الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

أولاً: يوجد مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين ( العلمية والأدبية) وهذه المواد تضاف درجاتها للمجموع الكلى

وزارة التربية والتعليم

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وهم 4 مواد:

1- اللغة العربية

2-اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية)

3-اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)

4-الرياضيات وتشمل (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات)

ثانيا: المواد التى لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى

وهم 4 مواد:

1- التربية الدينية

2-التربية الوطنية

3-الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

4-التربية الرياضية

ثالثا: مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى

وهم 4 مواد:

1-التاريخ

2-الجغرافيا

3-علم النفس والاجتماع

4-الفلسفة والمنطق

رابعا: مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى

وهم 4 مواد :

1-الكيمياء

2-الفيزياء

3-الأحياء

4-تطبيقات رياضية

ونتمنى لكم التوفيق للجميع

عبد الرحمن محمد ربيع

كاتب محتوى و أعمل على نشر الاخبار ومساعدة الاشخاص الذين لديهم مشكلة


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تعليق 1
  1. محسن الحديدي يقول

    مع ملاحظة ان منهج الرياضيات للشعبة العلمية يختلف جزئياً عن منهج الشعبة الأدبية

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