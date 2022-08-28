ما هى مواد علمي ومواد ادبي للصف الثانى الثانوي
الكثير من الطلاب لا يعرفون ما هى مواد علمي و مواد أدبي الان سوف نعرض عليكم مواد (علمي و أدبي) وهذا الموضوع يبحث عنه الكثير من الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.
أولاً: يوجد مواد دراسية أساسية يمتحن فيها جميع الطلاب بالشعبتين ( العلمية والأدبية) وهذه المواد تضاف درجاتها للمجموع الكلى
وهم 4 مواد:
1- اللغة العربية
2-اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية)
3-اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية)
4-الرياضيات وتشمل (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات)
ثانيا: المواد التى لا تضاف درجاتها للمجموع الكلى
وهم 4 مواد:
1- التربية الدينية
2-التربية الوطنية
3-الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
4-التربية الرياضية
ثالثا: مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى
وهم 4 مواد:
1-التاريخ
2-الجغرافيا
3-علم النفس والاجتماع
4-الفلسفة والمنطق
رابعا: مواد دراسية تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة العلمية فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى
وهم 4 مواد :
1-الكيمياء
2-الفيزياء
3-الأحياء
4-تطبيقات رياضية
ونتمنى لكم التوفيق للجميع
مع ملاحظة ان منهج الرياضيات للشعبة العلمية يختلف جزئياً عن منهج الشعبة الأدبية