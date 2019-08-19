كل ما يخص الجامعات الخاصة والمنح المقدمة لطلبة الثانوية العامة

بشكل رسمي تم بالأمس إطلاق أعمال الشريحة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة، والمنح المقدمة من قبل كل جامعة، حيث تم فتح باب التقدم للمنح عن طريق كل جامعة، وتقوم كل جامعة بالإعلان عن المنح المقدمة للطلاب على الموقع الإلكتروني لها، ويتقدم لها الطالب المستوفي لشروط المنحة إلى الجامعة مباشرة للحصول عليها، و كان قد أعلن مسبقاً المجلس الأعلى للجامعات عن تقديم 5% من أعداد الطلاب بكل كلية ” منح مجانية “.

بيان المجلس الأعلى للجامعات بخصوص منح الجامعات الخاصة

جاء في بيان المجلس الأعلى للجامعات عن تقديم المنح بكل كلية من كليات الجامعة ماعدا كليتي الصيدلة وطب الأسنان في قرار غريب يتم تطبيقه للمرة الأولى هذا العام، كما تم التنويه على أن الأولوية في الحصول على المنح ستكون لأبناء الشهداء من الجيش، والشرطة والمحافظات الحدودية، كما يتم الاختيار في المنحة بناء على شروط البحث الاجتماعي المقدم للجامعة، ثم الأعلى في الدرجات.

الشروط الخاصة بالتقدم للمنحة

قد تختلف بعض الشروط من جامعة إلى الأخرى، لكن في غالب الأمر تكون هذه هي كل الشروط المطلوبة للتقدم للمنح :

اب وام مصريين

خريج نفس العام الذي تنوي التقديم فيه

خريج مدرسه حكوميه

لم يسبق لك التقديم في إحدى الجامعات الخاصة أو حتى ملء application

عدم وجود أخوة لك في جامعات خاصة أخرى

الأوراق المطلوب تقديمها