قرار جمهوري بتعيين الدكتورة سلوى رشاد عميدًا لكلية الألسن بجامعة عين شمس

قام السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار خاص بتعيين الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد أمين عميدًا لكلية الألسن في جامعة عين شمس، على أن تكون تلك الفترة لمدة ثلاث سنوات.







سلوى رشاد عميد كلية الألسن الجديد

كما تجدر الإشارة إلى كون الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد كانت قد تمكنت من الحصول على ليسانس كلية الألسن وذلك في قسم اللغة الإنجليزية، بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وذلك في عام 1990، ثم نجحت في الحصول على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في عام 1994 ، وتلى ذلك حصولها على درجة الدكتوراة بتقدير مرتبة الشرف الأولى وذلك في عام 1997.







مسيرة د. سلوى رشاد الوظيفية

أما فيما يتعلق بالتدرج الوظيفي الخاص بالأستاذة الدكتورة سلوى رشاد أمين، فإنه قد تم تعيين سيادتها معيدة في قسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن– بجامعة عين شمس بداية من 13 من شهر أكتوبر لعام 1990، ثم تم تعيين سيادتها على درجة مدرس مساعد في قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بداية من 13 من شهر أكتوبر لعام 1994.

وتدرجت في السلم الوظيفي الخاص بها حيث تم تعيين سلوى رشاد على درجة مدرس قي قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن بجامعة عين شمس بداية من 24 من شهر نوفمبر لعام 1997، وتعينت بعد ذلك على درجة أستاذ مساعد في 28 من شهر مارس لعام 2005، وتلى ذلك تعيينها على درجة أستاذ في قسم اللغة الإنجليزية بداية من 30 من شهر يناير لعام 2011 ، ثم على درجة وكيل لكلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس وذلك اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر لعام 2015، وأخيرًا قد تم تعيين الدكتورة سلوى رشاد على درجة وكيل للدراسات العليا والبحوث في كلية الألسن بداية من 29 من شهر أبريل لعام 2017 .