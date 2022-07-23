ظهرت حالاً.. نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي result.esudan.gov.sd

بدأت امتحانات الصف الثامن عام 2022 في السودان تحديداً في ولاية الخرطوم في يوم 22/5/2022 إلى يوم 30/5/2022، وأوضحت وزارة التربية والتعليم في السودان أنه سيتم تصحيح أوراق الامتحانات عقب أداء الطلاب امتحان كل المواد، حيث أرسل العديد من الطلاب والطالبات رسائل الاستفسار عن موعد نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم، وقالت الوزارة أن النتيجة سوف ترفع على الموقع الإلكتروني عقب مراجعة درجات ومجموع الطلاب جيداً، وقالت الوزارة أن نسب النجاح عالية، ويجب على الطلاب متابعة موعد الإعلان عن ظهور النتيجة.

نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان أنه سيتم تحديد موعد الإعلان عن نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم وهو كالآتي:

يبدأ المعلمون في مراجعة درجات الطلاب مرة ثانية بدقة وذلك لكي يحصل كل طالب على درجاته الصحيحة.

حيث أن موعد ظهور نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم يوم الأحد الموافق 24/7/2022 في تمام الساعة 8:30 صباحاً.

وأن وزير التربية والتعليم سوف يظهر في مؤتمر صحفي لكي يعلن عن كافة الإجراءات التابعة بظهور النتيجة وأسماء الأوائل.

وأن النتيجة سوف على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

حيث بلغ عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الصف الثامن 237 ألف طالب وطالبة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثامن برقم الجلوس

سوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال عن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم وهو كالآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر كلمة “نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم”.

دون كل المعلومات المطلوبة منك على الموقع مثل الاسم ورقم الجلوس والولاية ورمز التحقق.

ثم اضغط على كلمة “بحث”.

سوف يظهر للك صفحة نتيجة الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثامن عن طريق الاسم

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها لكي يتم متابعة ظهور نتائج الصف الثامن 2022 ولاية الخرطوم وهي كالآتي: