طلاب تجارة جامعة عين شمس في شيكاغو لبدء منحة ساويرس الدراسية .. صور

سافر أربعة طلاب من كلية التجارة جامعة عين شمس إلي جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبدء المنحة الدراسة والممولة بشكل كامل من برنامج ساويرس، ويذكر أن ذلك يأتي تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسيد الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس.







ومن الجدير بالذكر أن سفر الطلاب للدراسة في جامعة شيكاغو كان قد جاء علي خلفية بروتوكول التعاون القائم بين كل من جامعة شيكاغو وجامعة عين شمس في كل من مجالات البحوث، والتعليم، وكان قد تم توقيع هذا البروتوكول من قبل السيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق خلال شهر يونيو من العام الحالي.

طلاب عين شمس في جامعة شيكاغو







ومن الجدير بالذكر أن الأستاذة الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق برنامج التعاون، كانت قد صرحت أن التعاون القائم بين الجهتين يأتى ضمن برنامج “ساويرس” الخاص بتقديم منح دراسية لطلاب كلية التجارة، من أجل الدراسة في جامعة شيكاغو لمدة عام كامل وذلك في مجال التمويل والاقتصاد والتي من الممكن أن تستمر الدراسة لمرحلة الدراسات العليا،.

كما قد أوضحت “وهبة” أنه قد تم قبول الطلاب الأربعة، والذين قاموا بإنهاء الفرقة الثالثة في مرحلة الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية من أجل التمكن من الحصول على تلك المنحة والسفر لإستكمال دراسة السنة الرابعة وذلك في أحد الجامعات الأمريكية والتي تعتبر سابقة في تاريخ كلية التجارة بجامعة عين شمس، وقد جاء ذلك بعد عقد مجموعة من الإجتماعات مع الدكتورة دينا راشد عميد مساعد في جامعة شيكاغو من أجل بحث ومناقشة مختلف بنود التعاون الخاصة بتلك المنحة الدراسية، والقيام بإعداد بنودها.







بنود بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس وشيكاغو

ويذكر أنه تبعًا للبنود التي قد تم الإتفاق عليها من قبل الجامعتين، فقد تم ترشيح عدد 15 طالب وطالبة يقوموا بتمثيل أوائل الدارسين في كلية التجارة، وذلك في العديد من التخصصات المختلفة مثل الأسواق المالية، والاقتصاد، والمحاسبة، والتمويل من أجل الحصول على المنحة الدراسية في جامعة شيكاغو، حيث خضع الطلاب لأداء مجموعة من الإختبارات والمقابلات الشخصية، هذا بالإضافة لقيامهم بتقديم شهادة مستوى في اللغة الإنجليزية.







ونتج عن تلك البنود والاختبارات المختلفة قبول أربعة طلاب، في حين أنه كان المطلوب ما بين طالب واحد وطالبين فقط، كما يذكر أنه من المقرر أن يقوم الطلاب الأربعة بدراسة عدد 12 مقرر علمي بشكل يعادل مقررات الفرقة الرابعة خلال تخصص التمويل والإقتصاد، كما يذكر أن تلك المنحة سوف تمد الطلاب بفرصة كبيرة لدراسة بعض المقررات الدراسية على مستوي الدراسات العليا، هذا بجانب الدخول إلى برامج تدريبية في جامعة شيكاغو وخارجها.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم العمل على تنظيم ندوة تعريفية عن هذا البرنامج، وجاءت تلك الندوة بحضور السيد الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد الكلية، والدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، هذا بجانب وجود مجموعة من الطلاب الذين سبق وأن تم إختيارهم لحصولهم على تلك المنحة الدراسية من قبل كليات الإقتصاد والعلوم السياسية على مستوي مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى وجود الأربعة الطلاب من تجارة عين شمس، وذلك حتى يتم نقل وتبادل مختلف التجارب الدراسية والخبرات العلمية المتنوعة في جامعة شيكاغو بمؤسسة ساويرس.

وعلى الجانب الآخر يذكر أن جامعة شيكاغو واحدة من الجامعات المصنفة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم، وتضم الجامعة في الوقت الحالي أكثر من 16000 طالب وطالبة في كليات وبرامج متعددة، وذلك في العديد من المجالات المختلفة مثل الفنون، والعلوم، وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات المختلفة، ويذكر أن المناقشات التي قد أقيمت جاءت بوجود الأستاذ laureate Bob lucas، وهو أحد الأساتذة الحاصلين على جائزة نوبل.

صور لطلاب تجارة عين شمس في جامعة شيكاغو