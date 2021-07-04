معرفة “نتائج البكالوريا” التونسية أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات خلال الفترة الحالية، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في تونس عن إتاحة النتائج عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة للاختبارات، إضافة إلى أعمال الرصد والتدقيق للدرجات التي حصل عليها الطلاب، وسنعرض في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا التونسية 2021 موقع وزارة التربية.

نتائج البكالوريا التونسية 2021

ورغم تأخر الإعلان عن “نتائج البكالوريا” 2021 في تونس إلا أن الوزارة أوضحت أن التأخير جاء بسبب حرصها على سلامة كافة القائمين على العملية التعليمية، ومنع التزاحم والحرص تقليل التقارب الجسدي وتقليل أعداد الموظفين، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية، تطبيق الاجراءات الوقائية، لافتة إلى أن عملية التصحيح والمراجعة والرصد قائمة في الوقت الحالي وسيتم إعلان النتائج خلال وقت قصير.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 التونسية

يشار إلى أن وزارة التربية بدولة تونس قد أعلنت في وقت سابق أنه يمكن التعرف على النتائج الخاصة بالبكالوريا التونسية من خلال الرابط الرسمي لموقع الوزارة، وإجراء عدة خطوات جاءت على النحو التالي: