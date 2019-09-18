شعار “قادرين نعملها” يستقبل طلاب جامعة عين شمس الجدد السبت المقبل

يقوم قطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة عين شمس بتنظيم مهرجان من أجل إستقبال الطلاب والطالبات الجدد وكذلك الطلبة القدامى للعام الجامعي الدراسي الجديد 2019 – 2020، ويذك أن ذلك الاحتفال يأتي تحت عناية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبقيادة وإشراف السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك احتفالاً ببدء العام الجامعي الجديد.







الاحتفال بالعام الجامعي الجديد بعين شمس

ومن الجدير بالذكر أن المهرجان الخاص باستقبال الطلاب والطالبات الجدد من المقرر أن يقام في الفترة من ٢١ من شهر سبتمبر وحتى الثامن من شهر أكتوبر تحت شعار ” قادرين نعملها”، ويأتي ذلك انطلاقاً من عمليات التطوير والإنجاز التي قد شهدهه قطاع التعليم والطلاب أثناء الفترة المنصرمة بشكل عام، وقطاع المدن الجامعية “طلبة وطالبات” بشكل خاص، حيث قد شهدت المدن الجامعية تطوير وتجديد وتحسين مختلف الغرف الخاصة بإقامة الطلاب، وكذلك تطوير مختلف قاعات الإستذكار والملاعب والمطعم ونظم التغذية وكذلك العمل على توفير خدمات طبية متميزة.







فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح مهرجان استقبال الطلاب في جامعة عين شمس يوم السبت المقبل، الموافق ٢١ من شهر سبتمبر وذلك في تمام العاشرة صباحاً في الحرم الرئيسي أمام قصر الزعفران، ويشتمل حفل الإفتتاح الخاص بالمهرجان على الكثير من الانشطة والفعاليات الرياضية والفنية المختلفة والمتنوعة، والتي يأتي من بينها طابور عرض جوالة الجامعة مع مصاحبة الموسيقى النحاسية وماراثون دراجات، بالإضافة إلى وجود حفل غنائي لكورال الجامعة، ومجموعة من المسابقات الرياضية في العديد الألعاب المختلفة مثل” تنس الطاولة، كرة السرعة، وكذلك مصارعة الذراعين، والعدو وأخيرًا شد الحبل”.

كما تجدر الإشارة إلى أن الثلاثة أيام الأولى للمهرجان سوف تضم مجموعة معارض لأنشطة إتحاد طلاب جامعة عين شمس، هذا بالإضافة إلى وجود معرض يقوم بالتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية وتواجد أنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة المختلفة، وكذلك يتواجد معرض خاص بصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية، بالإضافة إلى وجود مجموعة من إختراعات الطلاب، كما من المقرر أن يشهد المهرجان مجموعة من العروض المسرحية التي قد تميز بها طلاب وطالبات جامعة عين شمس، وكذلك توجود مجموعة من الندوات التثقيفية ضمن فعاليات الاحتفال.