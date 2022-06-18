شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في السعودية وآلية احتساب المكافأة

الكثير من المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية يبحثون بشكل دائم على شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين ، وبالفعل قد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الشروط التي يجب استيفائها للحصول على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع التعليمي بشكل عام بالإضافة إلى توضيح آلية احتساب المكافأة وهذا ما سنوضحه لكم في الفقرات التالية.

شروط مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في السعودية

في إطار الخدمات المقدمة من قبل وزارة التعليم للعاملين في القطاع التعليمي أعلنت عن منح مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين العاملين في مختلف المراحل التعليمية ومختلف الأقسام التدريبية، وإليكم شروط مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين:

يجب أن يكون المعلم عمل داخل القطاع التعليمي بشكل متواصل بدون انقطاع.

كما يجب ألا يكون المعلم انقطع عن العمل داخل القطاع التعليمي قبل انقطاع الخدمة لمدة سنتين كحد أدنى.

أن يكون إجمالي عدد سنوات الخدمة التي قضاها المعلم في المؤسسة التعليمية أكثر من 4 سنوات.

من الشروط الضرورية أيضًا ألا يكون المعلم تعرض إلى فسخ العقد أثناء فترة العمل.

مقدار مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين

أشارت وزارة التعليم إلى أن مقدار مكافاة نهاية الخدمة للمعلمين يختلف من معلم على حسب عدد سنوات الخدمة التي أداها المعلم، كما أقل مكافأة تبدأ من 800 ريال سعودي إن عمل المعلم لمدة عشر سنوات أما لو كان معلم خبير أدى 31 سنة في العمل فيحصل على ما يقارب من 3500 ريال سعودي.

آلية احتساب نهاية الخدمة للمعلمين

أصبح الآن بإمكان المعلمين حساب مكافأة نهاية خدمتهم، عبر الخطوات الإلكترونية التالية: