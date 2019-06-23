جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي )

يستعد طلاب الازهر الشريف الذي لم يوفقوا في النجاح لمادة أو أكثر في امتحانات الدور الاول 2019 للامتحان في تلك المواد في شهر يوليو القادم , حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) لمراحل النقل الابتدائي والشهادة الابتدائية , والتقل الاعدادي والشهادة الاعدادية , والنقل الثانوي .
جدول امتحان الصف الثالث الابتدائي دور ثان 2019
- الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / التربية الفنية .
- الأثنين 8-7-2019 : اللغة العربية / الخط العربي.
- الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة الانجليزية / التربية الاسلامية .
- الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات / الحاسب الآلى .
جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي دور ثان 2019
- الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الاجتماعية .
- الأثنين 8-7-2019 : العلوم / التربية الاسلامية .
- الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة العربية والإملاء/ الخط العربي.
- الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .
- الخميس 11-7-2019 : اللغة الإنجليزية / الحاسب الالي .
جدول امتحان الصف السادس الابتدائي دور ثان 2019 ( الشهادة الابتدائية )
- السبت 27-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الإجتماعية .
- الاحد 28-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .
- الاثنين 29-7-2019 : اللغة العربية والإملاء / الخط العربي.
- الثلاثاء 30-7-2019 : التربية الاسلامية / العلوم .
- الاربعاء 21-7-2019 : اللغة الانجليزية / الحاسب الالي .
جدول امتحانات اولى اعدادي ازهر دور ثان 2019
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
- الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
- الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
- السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
- الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
- الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
- الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .
جدول امتحانات ثانية اعدادي ازهر دور ثان 2019
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
- الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
- الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
- السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
- الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
- الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
- الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .
جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي دور ثان 2019 ( الشهادة الاعدادية )
- السبت 27-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الفقه .
- الاحد 28-7-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / التربية الفنية .
- الاثنين 29-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الجبر .
- الثلاثاء 30-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو والصرف ) / الثقافة الاسلامية .
- الاربعاء 21-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
- الخميس 1-8-2019 : الدراسات الإجتماعية / العلوم .
- السبت 3-8-2019 : اللغة الاجنبية / الحاسب الالي .
جدول امتحان أولى ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / علم النفس.
- الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / المنطق .
- الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
- السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
- الأحد 14-7-2019 : الجغرافيا / الثقافة الاسلامية .
- الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .
- الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
- الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
- الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
- السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .
جدول امتحان أولى ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات.
- الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / الهندسة.
- الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
- السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
- الأحد 14-7-2019 : الكيمياء / الثقافة الاسلامية .
- الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .
- الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
- الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
- الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / الأحياء
- السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .
جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / العروض والقافية
- الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / الفلسفة .
- الخميس 11/7/2019 : الصرف / المواطنة .
- السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
- الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم / الجغرافيا .
- الاثنين 15-7-2019 : التفسير / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
- الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
- الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ .
- الخميس 18-7-2019 : المنطق / الانشاء .
- السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .
جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر
- الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / التفاضل وحساب المثلثات.
- الخميس 11/7/2019 : الصرف / المواطنة .
- السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
- الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم / الفيزياء .
- الاثنين 15-7-2019 : التفسير / الكيمياء .
- الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
- الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الاحياء .
- الخميس 18-7-2019 : تطبيقات الرياضيات/ الانشاء .
- السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .
خالص التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق
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