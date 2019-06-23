 التخطي إلى المحتوى

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي )

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي – اعدادي – ثانوي )

يستعد طلاب الازهر الشريف الذي لم يوفقوا في النجاح لمادة أو أكثر في امتحانات الدور الاول 2019 للامتحان في تلك المواد في شهر يوليو القادم , حيث تم الإعلان عن جداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) لمراحل النقل الابتدائي والشهادة الابتدائية , والتقل الاعدادي والشهادة الاعدادية , والنقل الثانوي .

جدول امتحان الصف الثالث الابتدائي دور ثان 2019

  • الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / التربية الفنية .
  • الأثنين 8-7-2019 : اللغة العربية / الخط العربي.
  • الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة الانجليزية / التربية الاسلامية .
  • الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات / الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي دور ثان 2019

  • الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الاجتماعية .
  • الأثنين 8-7-2019 : العلوم / التربية الاسلامية .
  • الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة العربية والإملاء/ الخط العربي.
  • الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات /  التربية الفنية .
  • الخميس 11-7-2019 : اللغة الإنجليزية / الحاسب الالي .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي دور ثان 2019 ( الشهادة الابتدائية )

  • السبت 27-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الإجتماعية .
  • الاحد 28-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .
  • الاثنين 29-7-2019 : اللغة العربية والإملاء / الخط العربي.
  • الثلاثاء 30-7-2019 : التربية الاسلامية / العلوم .
  • الاربعاء 21-7-2019 : اللغة الانجليزية / الحاسب الالي .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

جدول امتحانات اولى اعدادي ازهر دور ثان 2019

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
  • الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
  • الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
  • الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحانات ثانية اعدادي ازهر دور ثان 2019

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) .
  • الأربعاء 10-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
  • الخميس 11-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أوبى ) ( النحو ) / العلوم .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الأحد 14-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر .
  • الإثنين 15-7-2019 : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : الحاسب الالى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي دور ثان 2019 ( الشهادة الاعدادية )

  • السبت 27-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده /  الفقه .
  • الاحد 28-7-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / التربية الفنية .
  • الاثنين 29-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الجبر .
  • الثلاثاء 30-7-2019 :  اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو والصرف ) / الثقافة الاسلامية .
  • الاربعاء 21-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الخميس 1-8-2019 : الدراسات الإجتماعية / العلوم .
  • السبت 3-8-2019 : اللغة الاجنبية / الحاسب الالي .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / علم النفس.
  • الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / المنطق .
  • الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : الجغرافيا / الثقافة الاسلامية .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
  • الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات.
  • الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / الهندسة.
  • الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : الكيمياء / الثقافة الاسلامية .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
  • الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه /  الأحياء
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

 

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / العروض والقافية
  • الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / الفلسفة .
  • الخميس 11/7/2019 :  الصرف / المواطنة .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم /  الجغرافيا .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير  / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ .
  • الخميس 18-7-2019 :  المنطق / الانشاء .
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر
  • الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / التفاضل وحساب المثلثات.
  • الخميس 11/7/2019 :  الصرف / المواطنة .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم /  الفيزياء .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير  /  الكيمياء .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الاحياء .
  • الخميس 18-7-2019 :  تطبيقات الرياضيات/ الانشاء .
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جداول امتحانات الدور الثاني 2019 للمعاهد الازهرية ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي )

خالص التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.