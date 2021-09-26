جامعة قناة السويس: قرار بتشكيل هيكل القيادات بمعهد الدراسات الأفروآسيوية

أصدر الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر، عدد من القرارات الخاص بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا والبحوث، وذلك في آطار حرصة على رفعة العملية التعليمية بالتزامن مع اليوم للدراسة في العام الأكاديمي الجديد.

تشكيل معهد الدراسات الآفروآسيوية بجامعة قناة السويس

وأصدر زكي، اليوم، قرارا بتكليف الدكتور أحمد محمد عوين الاستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ليكون وكيلا لشؤون الدراسات العليا والبحوث في معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، وتعيين الدكتور جسنين السعيد حسنين الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنساينة ليكون رئيسا لمجلس قسم الدراسات والبحوث في اللغة العربية بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدرسات العليا، كما ضمت التعيينات الجديد الدكتور محمد صالح محمد على الأستاذ المساعد في قسم البساتين بكلية الزراعية وذلك ليكون وكيلا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد.

فتح باب القبول بالدبلوم والماجستير

وأعلنت جامعة قناة السويس متمثلة في الدكتور حسن يوسف عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية للدرسات العليا بالجامعة، عن مواعيد فتح باب القبول للتقديم في مجالات الدراسة المختلفة في مرحلة الدبلوم والماجستير والدكتوراه، حيث أعلن فتح باب القبول من اليوم السادس والعشرين من سبتمبر وحتى الثلاثين من الشهر نفسه.

تنظم جامعة قناة السويس برنامج مشاريع تربية نحل العسل، ضمن المبادرة الرئاسية صنايعية مصر والمستمر على مدى ثلاثة أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ سبتمبر الحالي.

تدريب بمشاريع تربية نحل العسل ضمن مبادرة صنايعية مصر

على جانب آخر، أكد الدكتور أحمد زكي على مشاركة الجامعة في مباردة صنايعة مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحفاظ على الحرف التراثية والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطية لتنمية الدخل وتساعد من تحسين مستوى المعيشة وحل المشكلات والارتقاء بالمواطن المصري.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء التدريب بمشاريع تربية نحل العسل، ضمن المبادرة الرئاسية ، حيث يتسمر البرنامج ثلاثة أيام بدءا من اليوم وحتى الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري، ويضم البرنامج محاضرات نظرية وتدريب علمي، تحت رئاسة الدكتور سليمان كامل الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات والدكتور محمد شبل الاستاذ المساعد.

ويتسفيد من البرنامج نحو 20 متدربا من جهات عديدة مثل التربية والتعليم وكلية الطب البيطري مركز مدينة القنطرة شرق وطلاب كلية الزراعة، ويتعرف فيه على النحل وأنواعه ومكونات مشروع عسل النحل وكذلك المعدات المستخدمة عند إقامة المشروعات والشروط المطلوبة للمشروع، وكذلك مواسم إنتاج عسل النحل والمحاصيل التي يتغذى عليها.